Este fin de semana, los operarios pusieron en marcha las tareas viales de la obra de repavimentación de la Avenida Benavídez. Con las máquinas en funcionamiento, los trabajos se iniciaron desde Calle Salta y continuarán unos 3,3 kilómetros hasta Calle Bonduel.

Por fin, una de las arterias urbanas con más circulación de tránsito en el límite de Chimbas con Rivadavia, tendrá un tratamiento para eliminar baches y roturas de esta vía que fue deteriorándose con los años.

La intervención de la obra es ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad y financiada con fondos provinciales. Se trata de la Etapa 21 del programa de conservación vial y representa el primero de los sectores previstos para renovar sobre esta importante arteria que conecta distintos departamentos del Gran San Juan.

No solo une a Rivadavia con Chimbas, también conecta con Ruta Nacional 40 y el límite con Santa Lucía, concentrando un elevado flujo de vehículos particulares, colectivos y transporte vinculado con actividades productivas y de servicios.

Antes de colocar la nueva carpeta asfáltica, los equipos de Vialidad realizaron tareas de bacheo en los sectores que presentan mayor deterioro. Estos trabajos permitirán recuperar la base de la calzada y asegurar una mayor vida útil de la nueva pavimentación.

Posteriormente se avanzará con la repavimentación integral del tramo previsto mediante una metodología de frentes de trabajo dinámicos, similar a la utilizada recientemente sobre avenida Libertador Este. Con este esquema se busca reducir los tiempos de ejecución y minimizar las complicaciones para quienes transitan diariamente por la zona.

El esquema técnico

Las cuadrillas operativas en el terreno confirmaron que las labores se están llevando a cabo a través de tres fases diferenciadas. Los primeros movimientos comenzaron sobre la calzada sur (perteneciente a la jurisdicción de la Capital) avanzando de forma progresiva desde calle Salta hacia calle Maradona. Las tareas contemplan la aplicación directa de una nueva capa asfáltica, utilizando metodologías ágiles similares a las aplicadas en Avenida Libertador con el claro propósito de agilizar los tiempos y liberar el tránsito vehicular lo antes posible.

Si bien desde el área técnica no se ha fijado una fecha estricta para la finalización definitiva de la obra, los trabajos avanzan a ritmo sostenido. Debido al gran despliegue de camiones pesados y operarios, las arterias presentan desvíos alternativos.

Actualmente, los conductores pueden transitar desde calle Salta hacia el oeste únicamente hasta Maradona, a partir de dicho punto de referencia hacia el oeste, la calzada se encuentra totalmente cortada al flujo automotor.

