La segunda edición del concurso Innovación Startup ya fue lanzada en San Juan con el objetivo de identificar y promocionar proyectos o desarrollos innovadores con potencial para convertirse en startups o emprendimientos de alto impacto. En diálogo con DIARIO HUARPE, Carlos Gallardo, director de Transferencia e Innovación, explicó que la convocatoria contempla un acompañamiento económico de $5.000.000 para los ganadores, además de asistencia técnica.

“Básicamente el concurso tiene como objetivo identificar y promocionar proyectos o desarrollos innovadores que tengan el potencial de convertirse en una startup o en un emprendimiento de alto impacto”, señaló Gallardo. El funcionario agregó que la propuesta busca fortalecer esos emprendimientos mediante herramientas económicas y técnicas.

Cinco proyectos serán seleccionados

La convocatoria contempla la selección de cinco proyectos, que serán evaluados por un jurado experto durante un pitch day. Allí, los participantes deberán presentar la propuesta de valor, el modelo de negocio y el impacto que buscan generar.

“La idea es premiar a 5 proyectos, los cuales van a ser seleccionados por un jurado experto”, explicó Gallardo. Según detalló, los proyectos deberán demostrar su capacidad para ofrecer soluciones innovadoras y generar impacto.

Qué proyectos buscan

Gallardo explicó que la convocatoria apunta a emprendimientos de alto impacto, cuya propuesta de valor pueda resolver problemáticas de la provincia y, al mismo tiempo, tener posibilidades de alcance global. Entre las características buscadas aparecen la innovación, la escalabilidad y la capacidad de crecimiento rápido.

En cuanto a los sectores, el funcionario confirmó que se priorizarán algunos ejes estratégicos vinculados con las actividades productivas de San Juan. “Se van a priorizar esos ejes estratégicos justamente para dar solución a esas actividades productivas de nuestra provincia”, sostuvo. Entre ellos mencionó especialmente proyectos relacionados con minería y eficiencia energética.

Más de 40 desarrollos participaron en la primera edición

El antecedente de la primera edición fue uno de los puntos destacados por Gallardo. Durante el año pasado se inscribieron más de 40 desarrollos, una cifra que, según explicó, superó las expectativas iniciales.

“Consideramos que este año pueden haber incluso un poco más”, afirmó el director de Transferencia e Innovación. Además, señaló que ya están recibiendo algunas inscripciones para esta nueva convocatoria.

Dinero y acompañamiento técnico

Uno de los aspectos centrales de la propuesta será el acompañamiento posterior a la selección. Los proyectos elegidos recibirán, además del aporte económico, un proceso de incubación adaptado a las necesidades y realidad de cada emprendimiento.

“Además del dinero, digamos con esa asistencia técnica que consiste en un proceso de incubación básicamente adaptado para la situación y la realidad de cada emprendimiento”, explicó Gallardo. Según remarcó, la experiencia del año pasado mostró que la asistencia técnica resulta fundamental para los emprendedores y que el dinero funciona como complemento para avanzar con sus desarrollos.

Hasta el 5 de octubre

Los interesados en participar tendrán tiempo para presentar sus proyectos hasta el 5 de octubre. La inscripción se realiza a través de la página del CESI (Centro de Economía del Conocimiento e Innovación), donde deberán ingresar a las convocatorias abiertas y descargar el formulario correspondiente.

Gallardo precisó que allí se encuentra disponible toda la información necesaria para completar la presentación. La convocatoria apunta a continuar fortaleciendo el desarrollo de emprendimientos innovadores en San Juan.