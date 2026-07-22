La Escuela Obreros del Porvenir abrió las inscripciones para sus cursos de hotelería minera, una capacitación que ya se convirtió en una puerta de entrada para quienes buscan trabajo en los campamentos de la alta cordillera. El docente Ramiro Molina confirmó que la demanda crece mes a mes: en el último curso tuvieron 350 alumnos y esperan superar esa cifra en la nueva edición que comienza el 27 de julio.

"Las ofertas que tenemos son las que venimos trayendo de acuerdo a lo que la demanda del mercado nos está planteando", explicó Molina en diálogo con DIARIO HUARPE. Son siete cursos: desempeño en cocina, mantenimiento, depósito de logística, recepción, logística externa, aseo y supervisor de campamento. El de supervisor dura tres meses; el resto, dos.

Cada curso tiene una clase semanal de dos horas. Los horarios son de 18:30 a 20:30 de lunes a viernes, excepto los jueves que hay dos cursos (a las 18 y a las 20:30). Los sábados, la clase es de 10:30 a 12:30. "Al ser un día a la semana, cada curso tiene la posibilidad de hacer varios cursos a la vez", señaló Molina.

Los cursos cuestan $45.000 por mes, sin inscripción. La escuela bonificó el pago: si se abona una sola cuota, el total es de $75.000 (en lugar de 90.000). Para el curso de supervisor, el costo es de $60.000 por mes, con una promoción de $150.000 en un solo pago. Se puede pagar con tarjeta, débito o transferencia. Las inscripciones se realizan de lunes a viernes de 18 a 21 horas en la sede de la escuela (Av. Alem y Córdoba).

Molina, que tiene experiencia previa como supervisor de campamentos mineros, diseñó los cursos con un enfoque integral que trasciende lo técnico. "Todos los cursos se basan en cuatro columnas. Una es la habilidad técnica, otra es primeros auxilios, la tercera es seguridad y la cuarta, la más importante, son las habilidades blandas. Trabajamos mucho el tema de habilidades blandas para poder manejar las emociones de lo que significa estar un roster arriba, a 4.800 metros de altura, trabajando 14 días fuera de la casa", explicó.

Ramiro Molina, tiene experiencia en hotelería de alta montaña.

Los primeros auxilios están a cargo de bomberos voluntarios del cuartel de Chimbas. En seguridad, el enfoque es doble: por un lado, los protocolos específicos de cada área (no es lo mismo la seguridad en la cocina que en mantenimiento) y, por otro, los lineamientos generales que cada empresa maneja en sus campamentos.

Molina destacó que los cursos están articulados con empresas del sector. "Tenemos convenio con diferentes empresas en el ámbito de la hotelería minera que nos han ayudado a diseñarlos. También tenemos una bolsa de trabajo donde las empresas suelen buscar cuando abren una búsqueda laboral", afirmó. Durante cada curso, reciben la visita de gerentes de recursos humanos de empresas como Nielsen o Caterwest.

Consultado sobre la inserción laboral de los egresados, Molina fue claro: "Tenemos varios alumnos trabajando. No solo están consiguiendo trabajo en hotelería minera, sino que también les habilita para otras empresas". Puso un ejemplo concreto: "Un alumno que hizo el curso de depósito y tenía conocimientos de mecánica hoy trabaja en el depósito de Freddy. O sea, que no solo se limita la búsqueda laboral con estos cursos en el área hotelería, porque los capacitan muy bien para poder enfrentar el trabajo de la montaña".

El crecimiento es notorio. "Empezamos el año con 220 alumnos, pasamos el segundo corte con 350 y ahora apuntamos a tener más", contó. Y el momento es clave: en septiembre se reactiva la demanda de personal para la temporada de obra en la cordillera. "Normalmente lo que es campamento cortan en junio y retoman en septiembre. Justamente es un buen momento empezar los cursos ahora para estar en septiembre ya con ese certificado", afirmó.

Dato

Para informacion sobre el curso contactar a: 2644438566