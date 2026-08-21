Un nuevo intento de robo generó preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona del Paseo París, en Chimbas. Este viernes comenzaron a circular imágenes de cámaras de seguridad en las que se observa a un grupo de personas que habría intentado ingresar a robar a un kiosco ubicado sobre calle Salta, junto al paseo comercial.

Según relató una vecina que difundió las imágenes, el episodio ocurrió alrededor de las 18 y los sospechosos intentaron ingresar al comercio. La mujer aseguró que los comerciantes de la zona están preocupados por la reiteración de este tipo de hechos.

“Ya estamos cansados de esta gente”, expresó la vecina al compartir el registro de las cámaras de seguridad. Además, sostuvo que durante otros episodios hubo personas que estaban trabajando y menores de edad que resultaron lastimados.

La mujer también afirmó que los delincuentes realizaron amenazas y advirtieron que regresarían a la zona, situación que incrementó la preocupación entre quienes viven y trabajan en las inmediaciones.

Es el segundo robo denunciado en la zona

De acuerdo con el testimonio de la vecina, este sería el segundo episodio delictivo registrado recientemente en el sector.

El antecedente más reciente ocurrió durante la madrugada, cuando delincuentes ingresaron a un comercio ubicado en el Paseo Comercial París y escaparon con teléfonos celulares de alta gama y una notebook.

Según lo denunciado en ese caso, el valor de los elementos sustraídos rondaría los $39.000.000. Los responsables permanecen prófugos.

Las nuevas imágenes volvieron a poner el foco sobre la seguridad en el sector de Chimbas y generaron preocupación entre los comerciantes, que reclaman medidas para evitar nuevos episodios.