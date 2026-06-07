¡Insólito! Pusieron a Los Palmeras en vez del Himno Argentino

El partido amistoso entre la Selección Argentina y Honduras comenzó con un momento tan inesperado como desopilante. Cuando el protocolo indicaba que era el turno de entonar las estrofas del himno nacional argentino, los parlantes del imponente Kyle Field de Texas sorprendieron a todos al reproducir un clásico de la cumbia santafesina: "Bombón Asesino", de Los Palmeras.

Desconcierto en la cancha y euforia en las tribunas

Luego de que se escuchara con normalidad el himno hondureño, llegó el momento de la Albiceleste. Sin embargo, un insólito error de la organización interrumpió la solemnidad del evento. Al sonar los primeros acordes de la mítica banda de cumbia, las reacciones fueron completamente opuestas:

Los jugadores: Los once futbolistas titulares quedaron atónitos. Se miraron entre sí con cara de desconcierto, buscando una explicación a lo que estaba sonando en el estadio.

El público: Los miles de hinchas presentes en Texas reaccionaron con una fuerte explosión de euforia, celebrando el inesperado "asado musical" en suelo estadounidense.

Afortunadamente, el blooper técnico se corrigió a los pocos segundos. Los operadores apagaron la cumbia y, de inmediato, retumbaron con fuerza las estrofas del himno nacional escrito por Vicente López y Planes y musicalizado por Blas Parera, permitiendo que el plantel y los fanáticos cumplieran con el protocolo previo al encuentro.

La divertida reacción de la Selección en las redes

Como era de esperarse, el momento no tardó en volverse viral en las redes sociales. Lejos de dramatizar, la cuenta oficial de la Selección Argentina en X (ex Twitter) se subió a la ola de memes tras el final del primer tiempo.

Para musicalizar el entretiempo digital, publicaron una foto del delantero Lautaro Martínez acompañada por la icónica frase de la canción de Los Palmeras, tomándose con mucho humor el insólito error que ya se postula como uno de los momentos más bizarros del año para la Scaloneta.