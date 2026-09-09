La inspección judicial realizada este miércoles en Bio Cordillerana, por el conflicto que mantiene la empresa con Minera Andina del Sol, operadora de Veladero, comenzó con un tenso cruce por las condiciones de ingreso a la planta. Sergio Vallejos, gerente de la firma local, pidió al oficial de Justicia que el acceso se ajustara solo a las personas consignadas en el acta. El abogado Sergio Bloise también ingresó en representación de la parte, aunque no figuraba en el acta, y Vallejos le marcó un límite: como llevaba casco pero no botas de seguridad, podía acceder solo hasta determinados sectores del predio.

Vallejos solo dejó pasar a quienes estaban mencionados en el acta(Foto: DIARIO HUARPE)

El momento se produjo antes de que comenzara formalmente la inspección. Este medio y los demás periodistas presentes intentaron obtener declaraciones de los enviados de Barrick, pero los representantes de la empresa prefirieron no hablar. En el lugar estuvieron Bloise, abogado; Luis Castro Muro, superintendente de Ambiente y Seguridad de Barrick Exploraciones Argentina S.A. (Beasa), y Esteban Mercado, gerente de Legales de Beasa.

Una vez superada esa situación inicial, el procedimiento se desarrolló con normalidad. Por parte de la Justicia participó el oficial de Justicia Óscar Díaz, junto con la perita designada para realizar el relevamiento ordenado por el Quinto Juzgado Civil, a cargo del juez Farina.

Qué se constató

Díaz explicó a DIARIO HUARPE que acompañó la inspección sobre el sector donde permanecen almacenadas las cenizas. “Lo que se ha hecho es traer al perito para que haga la inspección y después realice una pericial y la entregue al juzgado para finalizar con esta cuestión”, señaló.

(Foto: DIARIO HUARPE)

Durante la recorrida se tomaron registros fotográficos y se realizó una observación visual de los lugares donde están depositados los residuos. “Es tomar una muestra fotográfica y una muestra visual, el recorrido por donde están la deposición de los residuos para que la perito haga un informe”, explicó.

Díaz remarcó que se trató de una pericia ordenada por el juez y la definió como “una medida más dentro del juicio”. El oficial indicó además que la perita podría entregar el resultado entre el lunes y el martes próximos.

La pelea por las cenizas

Vallejos sostuvo que las cenizas ya estaban en el predio cuando Bio Cordillerana comenzó a funcionar y rechazó que su empresa sea continuadora jurídica de Dayfe.

“Compré los hornos, compré los contenedores y empecé el trámite para que el Ministerio de la Producción me diera la concesión del lote. Las cenizas ya estaban acá adentro cuando llegamos”, relató.

Referentes legales de Beasa (Foto: DIARIO HUARPE)

El empresario aseguró que Bio Cordillerana nunca recibió pagos de Barrick para hacerse cargo del material. “No somos continuadores jurídicos ni legales”, afirmó. También reconoció que hubo un convenio para retirar las cenizas, pero sostuvo que luego quedó sin efecto “por las irregularidades que tenía ese convenio”.

El traslado costaría $900 millones

El dato económico más fuerte de la nueva entrevista fue el costo que Vallejos atribuye al retiro del material. Según explicó, trasladar las cenizas por cuenta de Bio Cordillerana demandaría cerca de $900 millones.

“Hoy no tenemos capacidad operativa porque es un montón de plata y somos una pyme de San Juan que le da trabajo a 22 personas”, sostuvo.

Además, estimó en $300 millones las pérdidas por los contenedores utilizados durante los ocho años de permanencia de las cenizas. “Necesitan un constante mantenimiento con pintura epóxica, raspado de óxido y cambio de chapas. Todo eso no lo hemos podido hacer y todos esos contenedores van a la chatarra”, dijo.

Su planteo es que Barrick gestione los permisos nacionales necesarios y retire el material. “Que la tramiten porque las cenizas son de ellos, no son mías”, afirmó. También aseguró que el acceso está disponible: “El portón está abierto 24 horas y pueden venir con los camiones a llevarse la ceniza cuando quieran”.

Las cenizas

“Las cenizas no son tóxicas porque ya están tratadas”. Según su explicación, tras el proceso de incineración deben ser enviadas a un sitio de disposición final. La posición de Barrick es diferente. La operadora sostiene que Bio Cordillerana es continuadora de Dayfe y que debe cumplir con las obligaciones vinculadas al retiro del material.

El conflicto tiene como antecedente la investigación de DIARIO HUARPE de 2024 sobre la acumulación de cenizas mineras en el Parque Industrial de Chimbas. Luego, la Provincia puso en marcha un programa de remediación y avanzó con el traslado del material a un relleno de seguridad habilitado en Neuquén.

Ahora, el informe de la perita será incorporado a la causa. La inspección permitió registrar el estado actual del lugar y de las cenizas, mientras sigue pendiente la definición judicial sobre responsabilidades, retiro y costos.