Instagram anunció un cambio para intentar que sus usuarios puedan reconocer con mayor facilidad cuándo están frente a una persona real y cuándo se trata de un personaje creado mediante inteligencia artificial. La plataforma reemplazará la etiqueta “Creador de IA” por “Perfil generado con IA” y limitará el alcance de aquellas cuentas artificiales que no informen correctamente su origen.

La modificación apunta especialmente a perfiles que muestran personas ficticias generadas mediante inteligencia artificial, muchas veces con fotografías y videos suficientemente realistas como para ser confundidos con influencers o usuarios reales.

Desde Instagram explicaron que el cambio surgió, entre otros motivos, por las quejas de usuarios que interactuaban con perfiles aparentemente humanos y posteriormente descubrían que la persona que aparecía en las publicaciones había sido generada con IA.

Por ese motivo, la nueva denominación busca eliminar una posible confusión. “Creador de IA” podía interpretarse como una persona real que utilizaba inteligencia artificial para producir contenidos, mientras que “Perfil generado con IA” apunta directamente a aclarar que el personaje presentado por la cuenta es artificial.

Qué pasará con las cuentas que no lo informen

El cambio no será solamente visual. Instagram también comenzará a detectar perfiles que presenten personas generadas mediante inteligencia artificial y que no estén correctamente identificados.

Si una cuenta es detectada y no incorpora la etiqueta correspondiente, su contenido podrá dejar de aparecer en las recomendaciones de la plataforma, como Reels y la sección Explorar. Esto implica que perderá posibilidades de llegar a usuarios que todavía no la siguen.

Los responsables tendrán la posibilidad de incorporar la identificación para recuperar el alcance o apelar la decisión si consideran que Instagram clasificó incorrectamente su perfil.

La plataforma aclaró que utilizar la etiqueta voluntariamente no implicará una penalización en el alcance de las publicaciones.

No alcanza a todos los usos de inteligencia artificial

La nueva regla no significa que cualquier usuario que utilice inteligencia artificial tenga que identificar todo su perfil como generado con IA.

Instagram explicó que la etiqueta está destinada específicamente a las cuentas cuya persona o personaje principal fue creado sustancialmente mediante inteligencia artificial.

Por lo tanto, quienes utilicen herramientas de IA para editar fotografías, mejorar textos, crear gráficos o realizar modificaciones puntuales en sus contenidos no necesitarán colocar la identificación en todo el perfil.

Con la medida, Instagram busca aumentar la transparencia en un escenario donde las imágenes y videos generados artificialmente son cada vez más realistas y pueden dificultar que los usuarios distingan rápidamente entre una persona verdadera y una creada digitalmente.