Instituto confirmó que recibirá a River Plate en el estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba, por los cuartos de final del Torneo Clausura. La decisión terminó con la incertidumbre que se había generado por el estado del campo de juego después de los recitales realizados en el escenario cordobés.

La confirmación llegó a través de las redes sociales del club, que publicó un mensaje para sus hinchas: “Tranquilos… En el Monumental Presidente Perón, como siempre”. De esta manera, la dirigencia descartó la posibilidad de trasladar el encuentro al estadio Mario Alberto Kempes.

La cancha y los recitales, el motivo de la preocupación

El estado del césped había generado dudas durante los últimos días, debido a los espectáculos musicales realizados en el estadio. Los recitales de Tan Biónica y María Becerra dejaron sectores deteriorados en el terreno de juego, lo que obligó a evaluar si estaban dadas las condiciones para disputar un partido de fútbol.

Ante esa situación, el Mario Alberto Kempes aparecía como una alternativa para recibir al Millonario. Sin embargo, la intención de Instituto siempre fue conservar la localía en Alta Córdoba, donde construyó una importante fortaleza deportiva durante el campeonato.

Instituto quiere aprovechar su localía

La decisión también responde al rendimiento que tuvo el equipo dirigido por Diego Flores en su estadio durante el Torneo Clausura. En sus siete presentaciones en Alta Córdoba consiguió seis victorias y un empate, por lo que terminó invicto jugando ante su gente.

Además, Instituto obtuvo el derecho de definir esta instancia como local luego de finalizar primero en su zona durante la fase regular. En los octavos de final había recibido a Huracán en el Kempes, donde consiguió una victoria por 2 a 1 para avanzar a la siguiente instancia.

River llegará después de eliminar a Lanús

El Millonario consiguió su clasificación a los cuartos de final tras vencer por 3 a 1 a Lanús. Ahora deberá visitar a la Gloria en Córdoba, en un encuentro de eliminación directa que definirá a uno de los semifinalistas del campeonato.

Con la confirmación del Monumental Presidente Perón como escenario, también quedó descartada la presencia de hinchas visitantes. De esta manera, Instituto contará exclusivamente con el acompañamiento de su público para afrontar uno de los compromisos más importantes de la temporada.