Instituto de Córdoba ganó en Chile y se metió en play offs de la Básquetbol Champions League América

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Instituto de Córdoba derrotó esta noche en Chile al local CD Valdivia, por 82-77, y se clasificó para los play offs de cuartos de final de la Básquetbol Champions League América (BCLA), el certamen que reemplaza a la Liga de las Américas.



En el coliseo Antonio Azurmendi, el equipo cordobés logró el segundo éxito en tres presentaciones por el grupo C y definirá el primer puesto ante Flamengo de Brasil, en el duelo que sostendrá este viernes, en Río de Janeiro.



La progresión del triunfo del equipo dirigido por Sebastián Ginóbili fue la siguiente: 21-27, 42-42, 63-62 y 82-77.



El alero estadounidense Dwyane Davis resultó la figura excluyente de la 'Gloria', con una planilla de 31 puntos (2-6 en dobles, 6-10 en triples, 9-12 en libres), 6 rebotes y 2 asistencias.



En el conjunto 'rojiblanco' también se destacó el pivote norteamericano Raasean Davis, con 15 unidades, 5 rebotes y 3 tapones.



En el elenco chileno se desempeñaron los argentinos Ignacio Alessio (ex Ferro; 17 puntos, 10 rebotes y 2 recuperos); Nicolás Ferreyra (ex Quilmes de Mar del Plata; 2 puntos y 9 asistencias) y Juan Martín Cardenas (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia; 0 puntos y una asistencia). El jugador más destacado resultó el interno local Gerardo Isla, con 15 tantos y 8 rebotes.



A última hora, en tanto, Quimsa de Santiago del Estero también alcanzó el pasaporte a los cuartos de final, al doblegar como local en el estadio Ciudad a Franca, de Brasil, por 98-92, en cotejo válido por la zona B.



El elenco santiagueño aseguró su pasaporte a la siguiente ronda en la que jugará ante Mogi das Cruzes, de Brasil.



El alero estadounidense Brandon Robinson resultó la figura del quinteto que dirige el DT Sebastián González, al aportar 27 tantos, 2 rebotes y 2 asistencias. También hubo una buena prestación del interno cubano Ismael Romero, con 17 unidades y 6 rebotes.



En el conjunto brasileño, que se jugará el pasaje a cuartos en el duelo que sostendrá con Aguada de Uruguay este viernes, se desempeñó el escolta rionegrino Leonel Schattmann (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia), que terminó con 2 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias.