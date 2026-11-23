Instituto de Córdoba consiguió una importante clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 después de vencer por 2 a 1 a Huracán. La Gloria se impuso en el estadio Mario Alberto Kempes, soportó jugar con un futbolista menos durante el tramo final y se convirtió en el próximo rival de River.

El conjunto cordobés comenzó el partido con mucha intensidad y consiguió una ventaja de dos goles durante el primer tiempo. Alex Luna abrió el marcador cuando apenas transcurría un minuto de juego, mientras que Facundo Suárez amplió la diferencia a los 20 minutos.

Instituto golpeó desde el comienzo

La Gloria sorprendió al Globo desde el arranque con una rápida conquista de Alex Luna, que aprovechó la primera oportunidad para establecer el 1-0. El delantero tuvo que abandonar el campo de juego posteriormente debido a molestias físicas.

A los 20 minutos de la primera etapa, Facundo Suárez conectó un preciso centro desde la izquierda y convirtió el segundo tanto para el equipo dirigido por Diego Flores. Con el 2-0, Instituto consiguió una ventaja importante para afrontar el resto del encuentro.

Sin embargo, Huracán no se resignó y salió a buscar el descuento durante el complemento. A los 20 minutos de esa etapa, Jordy Caicedo ganó en el juego aéreo y marcó el 2-1 para el conjunto visitante.

La expulsión que complicó a la Gloria

El cierre del encuentro estuvo marcado por la tensión y las dificultades que tuvo que atravesar Instituto para sostener la ventaja. A los 33 minutos del segundo tiempo, Giuliano Cerato recibió la segunda tarjeta amarilla y dejó a su equipo con diez futbolistas.

Con un hombre menos, el conjunto cordobés debió resistir los intentos de Huracán para alcanzar la igualdad. Pese a la presión del Globo durante los minutos finales, Instituto logró conservar el resultado y festejó la clasificación.

La victoria representó un paso importante para el equipo de Diego Flores, que ahora tendrá un desafío de mayor exigencia en la próxima instancia. El conjunto cordobés buscará continuar en carrera por el título frente a uno de los equipos más importantes del fútbol argentino.

Instituto se medirá con River en cuartos

Con este resultado, quedó confirmado el cruce entre Instituto y River por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El Millonario había conseguido su clasificación después de derrotar por 3 a 1 a Lanús en el estadio Monumental.

Todavía resta que la Liga Profesional de Fútbol confirme la fecha del encuentro y el escenario donde se disputará. Entre las posibilidades aparece Alta Córdoba, el estadio de Instituto, o nuevamente el Mario Alberto Kempes.

De esta manera, el equipo cordobés tendrá la oportunidad de medirse con River en una instancia decisiva del campeonato. La Gloria llegará al cruce después de una clasificación trabajada, en la que consiguió sostener la ventaja incluso con un jugador menos.