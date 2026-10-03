Instituto de Córdoba protagonizó una contundente victoria este viernes 2 de octubre al golear 4-1 a Independiente en el estadio Libertadores de América, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. El conjunto cordobés aprovechó la expulsión de Maximiliano Meza en el primer tiempo y se quedó con tres puntos que le permitieron alcanzar la cima de la Zona A.

El encuentro comenzó con un ritmo intenso y fue la visita la que logró abrir el marcador. A los 15 minutos del primer tiempo, Jeremías Lázaro convirtió el 1-0 y puso en ventaja a Instituto. Sin embargo, la reacción del Rojo llegó rápidamente, ya que Maximiliano Meza marcó el empate a los 21 minutos.

Cuando parecía que ambos equipos se irían al descanso en igualdad de condiciones, Independiente sufrió un golpe que terminó condicionando el desarrollo del partido. A los 43 minutos, Meza fue expulsado y dejó al conjunto de Avellaneda con diez futbolistas.

Con un jugador más, Instituto salió decidido a aprovechar la superioridad numérica durante el complemento. Apenas habían transcurrido cinco minutos cuando Hernán De La Fuente convirtió el 2-1 y volvió a poner en ventaja al conjunto cordobés.

A partir de ese momento, la Gloria tomó el control del encuentro y comenzó a generar mayores situaciones de peligro frente al arco rival. A los 19 minutos del segundo tiempo, Matías Gallardo amplió la diferencia y estableció el 3-1.

Independiente intentó reaccionar, pero la desventaja numérica y la efectividad de Instituto complicaron sus posibilidades de remontar el resultado. Finalmente, a los 34 minutos del complemento, Alex Luna marcó el cuarto gol y selló la goleada en Avellaneda.

Instituto llegó a la cima de la Zona A

Con esta victoria, Instituto alcanzó el primer puesto de la Zona A del Torneo Clausura, mientras que Independiente quedó ubicado en la sexta posición.

Las estadísticas reflejaron la superioridad del conjunto cordobés, que terminó con el 53% de la posesión de la pelota y registró 13 remates al arco, frente a los ocho del equipo local.

En cuanto a los próximos compromisos, Instituto recibirá a Boca Juniors el viernes 9 de octubre, a las 19.30, en el estadio Mario Alberto Kempes. Por su parte, Independiente deberá visitar a Talleres el domingo 11 de octubre, a las 21.30, también en Córdoba.

De esta manera, la Gloria sumó una victoria importante en la lucha por los primeros puestos, mientras que el Rojo deberá recuperarse de una dura derrota para mantenerse entre los equipos que buscan avanzar a la siguiente instancia del campeonato.