Instituto dejó atrás la derrota sufrida en el debut ante Vélez y consiguió su primera victoria en el Torneo Clausura 2026 al vencer por 2-1 a Platense en Alta Córdoba. El equipo dirigido por Daniel "el Traductor" Flores fue superior durante gran parte del encuentro, construyó la ventaja con autoridad y recién sufrió en los minutos finales, cuando el Calamar descontó y maquilló el resultado.

La Gloria tomó el protagonismo desde el inicio y mostró una propuesta ofensiva apoyada en sus carrileros. Con una línea de cinco que se transforma rápidamente en ataque, el conjunto cordobés encontró espacios por las bandas y golpeó temprano.

A los 13 minutos del primer tiempo, Juan Franco Sosa llegó hasta el fondo por la izquierda y envió un centro atrás que encontró a Giuliano Cerato, quien apareció por el sector opuesto para definir de zurda y abrir el marcador. La jugada, de un lateral al otro, reflejó la idea de juego que pretende imponer Flores.

Aunque no generó una gran cantidad de situaciones, Instituto mantuvo el control del partido y estuvo más cerca del segundo que Platense del empate. Antes del descanso, Alex Luna tuvo una chance clara para ampliar la diferencia, pero Juan Pablo Cuesta realizó un cierre providencial para mantener con vida al conjunto visitante.

El segundo golpe llegó apenas comenzado el complemento. Nuevamente Sosa fue determinante por la izquierda y asistió a Cristian Tissera. El delantero, con pasado en Platense, encontró una primera respuesta de Cozzani, pero aprovechó el rebote para empujar la pelota al gol y cumplir con la conocida "ley del ex", estableciendo el 2-0.

Con dos goles de desventaja, Platense adelantó sus líneas y comenzó a manejar más el balón. Sin embargo, le costó transformar esa posesión en situaciones de peligro. La oportunidad más clara fue un remate de Heredia que pasó muy cerca del arco defendido por Instituto.

Cuando el encuentro parecía definido, el Calamar encontró el descuento a un minuto del final gracias a Bobadilla, aunque el tanto no alcanzó para cambiar la historia.

Después del traspié en Liniers, Instituto consiguió un triunfo que le permite ganar confianza y reafirmar la idea de juego del "Traductor" Flores en el inicio del Clausura. Platense, en tanto, volvió a quedarse con las manos vacías fuera de casa y continúa obligado a sumar para no comprometerse en la tabla anual.