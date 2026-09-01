Instituto derrotó 1-0 a San Lorenzo en Alta Córdoba por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. Giuliano Cerato convirtió el único gol del encuentro durante el segundo tiempo y le dio tres puntos importantes a la Gloria.

El encuentro se disputó en el estadio Monumental Presidente Perón, con arbitraje de Andrés Gariano. Los dos equipos protagonizaron un primer tiempo cerrado, en el que ninguno consiguió romper el cero.

San Lorenzo intentó generar peligro y tuvo oportunidades para ponerse en ventaja, mientras que Instituto buscó hacerse fuerte ante su gente después del golpe que significó la eliminación por penales frente a Platense en los octavos de final de la Copa Argentina.

La diferencia finalmente apareció en el complemento. A los 9 minutos, Giuliano Cerato conectó una pelota de volea y sacó un potente derechazo para vencer al arquero del Ciclón y establecer el 1-0.

A partir de la ventaja, Instituto buscó controlar el encuentro y defender el resultado ante un San Lorenzo que necesitaba reaccionar para evitar una nueva derrota en el campeonato.

El Ciclón llegó a Córdoba con un comienzo irregular en el Clausura. Antes de esta fecha acumulaba siete puntos, producto de dos victorias, un empate y tres derrotas.

La Gloria, en cambio, atravesaba un buen presente en el torneo local y acumulaba cinco partidos consecutivos sin perder, con cuatro triunfos y un empate.

Finalmente, Instituto sostuvo la diferencia y se quedó con la victoria por 1-0 ante San Lorenzo, sumando tres puntos importantes en la pelea de la Zona A del Torneo Clausura.