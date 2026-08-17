Instituto consiguió un triunfo agónico este domingo al vencer 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. Cuando el empate parecía sentenciado, Facundo Suárez apareció sobre el final para darle los tres puntos a la Gloria y llevarla a lo más alto de la Zona A.

El encuentro se mantuvo sin goles durante prácticamente toda la noche. Central Córdoba buscó hacerse fuerte como local, mientras que Instituto intentó encontrar los espacios para quedarse con una victoria que le permitiera prolongar su buen presente en el campeonato.

La definición llegó cuando se jugaban 43 minutos del segundo tiempo. Facundo Suárez aprovechó su oportunidad y convirtió el 1-0 que desató el festejo del conjunto cordobés. Minutos después, el árbitro Darío Herrera marcó el final y confirmó una nueva victoria de la Gloria.

Con este resultado, Instituto alcanzó los 12 puntos y llegó a la cima de la Zona A, a la espera de lo que suceda con Vélez, que también suma 12 unidades y todavía debe disputar su encuentro correspondiente a la fecha. Central Córdoba, en tanto, quedó en el undécimo lugar con seis puntos.

Instituto atraviesa un gran momento

La victoria en Santiago del Estero significó el cuarto triunfo consecutivo para el conjunto cordobés. La racha comenzó ante Platense y continuó frente a Lanús y Gimnasia de Mendoza, antes del festejo ante Central Córdoba.

El buen presente le permitió a Instituto instalarse entre los protagonistas del Clausura y también mantenerse en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

En la próxima fecha, la Gloria visitará a Atlético Tucumán con el objetivo de prolongar su racha positiva. Por su parte, Central Córdoba viajará a Victoria para enfrentar a Tigre.