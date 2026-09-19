Rubén Darío Insua confirmó el equipo de San Lorenzo que recibirá a Boca por la décima fecha del Torneo Clausura. El entrenador habló en conferencia de prensa después del entrenamiento y anunció los once titulares para el clásico.

El técnico explicó que durante la semana el trabajo estuvo centrado en conseguir mayor armonía en los movimientos, tanto con la pelota como sin ella. También apuntó a aumentar el volumen de juego en campo rival y mejorar los ataques.

El clásico tiene un valor adicional

Insua también se refirió a la importancia del encuentro frente a Boca. El entrenador sostuvo que estos partidos tienen un valor adicional por tratarse de un cruce entre dos equipos grandes.

Además, señaló que el equipo tuvo una semana más de entrenamiento para preparar el encuentro. San Lorenzo viene de empatar 1-1 frente a Independiente en el debut del tercer ciclo de Insua al frente del club.

Los once del Ciclón

El entrenador confirmó que, si no surge ningún imponderable, San Lorenzo comenzará con José Devecchi en el arco. La defensa estará integrada por Danilo Arboleda, Guzmán Corujo y Emiliano Amor.

El mediocampo tendrá a Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde y Mathías De Ritis. Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi completarán el equipo.

El clásico se jugará este domingo desde las 14.45 en el Nuevo Gasómetro, por la décima fecha del Torneo Clausura. Nazareno Arasa será el árbitro del encuentro.