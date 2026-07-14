Insultos y amenazas, así fue la escandalosa pelea entre dos famosas

La filtración de una serie de mensajes privados reavivó la controversia que rodea a Diego Brancatelli tras su infidelidad con Luciana Elbusto. El programa televisivo LAM expuso las conversaciones que Cecilia Insinga mantuvo con la tercera en discordia luego de que el conflicto tomara estado público.

Según detalló Florencia Estors, el cruce se dio en medio de una crisis profunda tras la ruptura de la privacidad. En uno de los textos más directos, la periodista le manifestó a Elbusto que "Deseo que te mueras, hija de p..." mientras intentaba comunicarse telefónicamente con ella sin éxito.

Ante la falta de respuesta a sus insistentes llamados, Insinga advirtió que "Te voy a llamar hasta que atiendas" en un intento por obtener explicaciones directas sobre lo ocurrido. Juan Etchegoyen había asegurado previamente que la mujer del periodista buscó contactar a la amante, pero no fue atendida.

Los chats muestran un tono de confrontación creciente donde la esposa de Brancatelli cuestionó el rol profesional de la otra mujer diciéndole que "No manches la profesión, hablar de la gente no es hacer periodismo" y reclamó su silencio posterior. En ese contexto, Insinga también escribió "Mudita resultaste, tanto ovario y ¿ahora te comés los mocos" tras haber borrado previamente gran parte del historial de la charla.

La tensión entre ambas escaló hasta llegar a frases de fuerte impacto personal. Según las capturas difundidas, la cronista sentenció su postura al afirmar que "Deseo que te pase lo peor que te pueda pasar, ya que sos tan zorra" en medio del escándalo mediático.

Nazarena Vélez también se sumó a las críticas contra el periodista y le pidió que "Empezá a respetarla" tras un gesto en los premios Martín Fierro. Si bien Elbusto reveló que existió una reunión entre los tres involucrados para unificar un discurso ante los medios, la situación se desbordó cuando ella decidió romper el silencio.

El conflicto cobró una nueva dimensión luego de que se radicara una denuncia por amenazas tras los comentarios de Brancatelli sobre la selección nacional y Lionel Messi, de quien dijo que "no le da la cabeza" en un cruce con José Chatruc el pasado 24 de junio.