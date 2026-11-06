Insultos y amenazas, la pelea entre famosas que tuvo a Wanda en el medio

Edith Hermida y Rocío Robles protagonizaron un fuerte cruce en MasterChef Celebrity durante una noche especial del reality culinario, y Wanda Nara terminó involucrada en la discusión. Hermida, una de las figuras más polémicas del ciclo, apuntó contra Robles, quien no se quedó callada y respondió con picantes comentarios.

El enfrentamiento comenzó cuando la periodista debió tomar una decisión sobre el futuro de sus compañeras en la competencia. Todos los participantes tenían la posibilidad de recibir dos minutos de ayuda de uno de los jurados, aunque hubo una excepción, y la peor parte se la llevó la pareja de Adrián Suar.

La encargada de definirlo fue Edith, quien, gracias a la medalla dorada que había conseguido, contaba con cuatro minutos, pero debía quitarle dos a otro participante. Su elegida fue Rocío. Cuando Wanda Nara le pidió que justificara su decisión, Hermida respondió: “Por linda, por mosquita muerta. Podría ser la hija putativa de Karina Mazzocco”.

Los cruces y las chicanas no se detuvieron y continuaron durante toda la noche en MasterChef Celebrity. Incluso el artista colombiano Carlos Vives, al pasar por la estación de Robles, aprovechó para advertirle: “Tené cuidado con ella, que es mala. Se quedó con el programa que era de otro conductor”.

En otro momento, cuando Wanda se acercó a conversar con Rocío, Hermida volvió a meterse en la charla. Llegó entonces una pregunta: “¿Vos sabés todo de la vida de ella?”. La conductora de Bendita retrucó sin vueltas: “Sí, y de la tuya más”.

La respuesta no le cayó nada bien a la panelista de ESPN, que decidió devolverle la chicana y lanzó una advertencia: “Ojo, porque en el programa miente mucho. No sabés lo que habla de vos y de tu hermana, peor”.

La situación terminó con Wanda Nara marcándole un límite a Edith Hermida: “Ya te dije, ya te advertí que de mi hermana no hables. Si querés, metete conmigo, que yo acá te revuelvo de los pelos”.