Insultos y gritos contra Icardi luego de amenazar a Benjamín Vicuña

El conflicto mediático entre Mauro Icardi y Benjamín Vicuña sumó un nuevo capítulo cargado de tensión tras las repercusiones del paso del actor chileno por el programa televisivo PH. En medio de las negociaciones de Icardi para incorporarse a la Lazio en la Serie A del fútbol italiano, el delantero desató una fuerte polémica al criticar a Vicuña en redes sociales. Si el traspaso al club europeo se concreta, la China Suárez se trasladaría junto a él acompañado por sus hijos Magnolia y Amancio.

Ante esta situación, Sabrina Rojas se pronunció de manera sumamente crítica en el ciclo televisivo Pasó en América, apuntando sin filtros contra la actitud del deportista y defendiendo la postura del actor chileno. Al referirse al comportamiento de Icardi, Rojas expresó: "¡Es un pelotudo! Un atrevido, lo único que falta que ese hombre no pueda hablar de la relación con sus hijos pero por favor. Pibe no tenés vida, tan aburrido estás en tu vida que todo el tiempo tenés que postear al milímetro lo que dice alguien".

Rojas también destacó la actitud de Vicuña al permitir el viaje de los menores, enfatizando la generosidad de su proceder. Sobre este punto, la conductora manifestó que se trata de "Benjamín Vicuña que afirmado para que sus hijos se vayan con vos para allá. ¿Algo más generoso que eso? Es respetuoso, nunca habla mal públicamente ni de él ni de la China".

Para concluir su descargo, la panelista cuestionó con dureza que se intente coartar la libertad de expresión del actor chileno sobre su paternidad, apuntando nuevamente contra el futbolista. En sus declaraciones finales, Rojas exclamó: "Lo que falta es que ese hombre no pueda expresar públicamente para que salga este descerebrado que tiene una vida tan vacía para estar en el detalle de cada cosa".