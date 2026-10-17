Integrándonos, el proyecto sanjuanino nominado al Martín Fierro Federal

Maximiliano Castro, Matías Castro, Cecilia Armada, María Emilia de la Plata, Agustina Diez, Silvina Legarreta, Franco Torresan, Matías Espínola, Antonio Martín, Milagros Pereyra, Victoria Dates y Alexis Conde conforman el equipo de Integrándonos, la producción realizada por personas con discapacidad de la Escuela Susana de Castelli. El proyecto de San Juan fue seleccionado nuevamente para los premios Martín Fierro Federal otorgados por APTRA.

Los docentes Omar Cereso y Sergio Cáceres acompañan este trabajo que participará el 31 de octubre en el salón Caja de los Trebejos, ubicado en Potrero de los Funes, San Luis. La propuesta emitida por la pantalla de Telesol competirá en la categoría Programa de Servicios como el único exponente de la provincia en esta gala.

El espacio audiovisual surgió en 2008 y acumula 18 temporadas consecutivas transmitiéndose de manera semanal dentro de TLN Noticias, además de difundir sus materiales en YouTube. La iniciativa promueve la inclusión social mediante testimonios de vida y aborda aspectos clave relacionados con la accesibilidad e integración plena en la comunidad.

La labor periodística integra la participación de la editora Victoria Varas junto a Catalina García en la gestión de redes sociales. La comunidad educativa de la institución colabora en la estructura general sumando el trabajo continuo de celadores, profesionales del equipo técnico y directivos para cada emisión de la propuesta.

Esta presentación marca la sexta nominación del grupo sanjuanino en el certamen organizado por APTRA. A lo largo de su historia informativa el proyecto ya conquistó 3 estatuillas, ratificando un camino enfocado en la difusión activa de los derechos fundamentales y el trabajo directo frente y detrás de cámaras.