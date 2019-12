Intendente Ghi denunció que en Morón desde 2015 aumentó un 30% la tasa de mortalidad infantil

El Intendente de Morón, Lucas Ghi, advirtió hoy que la situación económica del municipio es "extremadamente delicada", ya que al asumir la gestión se encontró con una deuda de 1.200 millones de pesos, y denunció que, entre otros indicadores, la mortalidad infantil aumentó un 30% en ese distrito desde 2015, lo que atribuyó a que el hospital "no contó con los recursos elementales".



"La situación es extremadamente delicada y, mires por donde lo mires, nos encontramos con problemas", dijo el intendente al referirse a la gestión encabezada por Ramiro Tagliaferro (Cambiemos), en declaraciones efectuadas hoy a radio 10.



En ese sentido, explicó que "un problema estructural" que tienen es "la deuda", estimada en 1.200 millones de pesos, lo que representa más de la tercera parte del presupuesto municipal, lo que "condiciona cualquier plan de gobierno".



No obstante, dejó claro que se va a "honrar esa deuda" con "un plan de pagos" y dijo que la principal deuda es con proveedores municipales.



Según precisó, a uno de los proveedores municipales "se le deben 600 millones de pesos" y que "si se suman 3 o 4 empresas que solían ser proveedoras del Hospital Municipal, la cifra asciende a 1.200 millones de pesos".



Explicó que producto de esa deuda "el hospital no contó con los recursos más elementales".



En ese marco, informó que "hay un número escandaloso que nos interpela a todos, que es el crecimiento del 30 % en la tasa de mortalidad infantil en el municipio", que pasó de 9 cada mil nacimientos vivos, a 12 cada mil nacimientos vivos.



"Son mamás que dejaron de atenderse en el hospital, que no hicieron los controles ni previos ni posteriores al parto, lo que implica un nacimiento en condiciones de vulnerabilidad absoluta que redunda y se traduce en el aumento de la mortalidad infantil", lamentó.



El intendente también mencionó la emergencia educativa, con "20 escuelas" que "no están en condiciones de abrir sus puertas en marzo" por problemas estructurales.



Dijo también que "la mitad del espacio del parque industrial que estaba hace unos años en plenitud hoy esta ocupado a la mitad" y precisó que los últimos 4 años, cerraron unos 500 comercios.



El Concejo Deliberante de Morón declaró días atrás la emergencia sanitaria, alimentaria, educativa, administrativa y financiera, que fueron solicitadas por Ghi.