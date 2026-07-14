La Policía de la Provincia de Córdoba mantiene un operativo para localizar a Maira Camila Minnar Raising, una joven de 25 años que permanece desaparecida desde el pasado sábado en la ciudad de Villa Carlos Paz.

Ante la falta de novedades sobre su paradero, las autoridades activaron el protocolo de búsqueda inmediata y difundieron un pedido de colaboración dirigido a toda la comunidad.

Hasta el momento, los investigadores no brindaron detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la desaparición y señalaron que el caso continúa bajo investigación.

El operativo es coordinado por la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz junto con la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple de Turno de Feria, que trabajan para reconstruir los últimos movimientos de la joven.

Pedido de colaboración

A través de sus canales oficiales, la Policía de Córdoba solicitó que cualquier persona que pueda aportar información útil sobre el paradero de Maira Camila Minnar Raising se comunique de inmediato con las autoridades.

Las fuerzas de seguridad indicaron que toda información, por mínima que parezca, puede ser de utilidad para avanzar en la investigación y facilitar la localización de la joven.

Los datos pueden aportarse a través de la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz, al teléfono (03541) 428181, internos 55801, 55802 y 55804, o en la dependencia policial más cercana.