El Programa Provincial San Juan Te Busca activó la búsqueda de Nahuel Maximiliano Alaniz, un joven de 27 años que permanece desaparecido desde el 25 de junio, por lo que las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para intentar localizarlo.

De acuerdo con la información oficial, Alaniz es de nacionalidad argentina, tiene tez blanca, contextura física mediana, mide aproximadamente 1,70 metros y posee ojos marrones. Además, presenta una cara alargada, boca mediana, labios delgados, cabello castaño claro y barba rojiza despoblada.

Entre sus características particulares, las autoridades indicaron que tiene dos tatuajes en el cuello: uno con el logo del conejo de Playboy y otro con el diseño de una flor, rasgos que podrían facilitar su identificación.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón de jean negro, zapatillas blancas, una campera inflable negra y una gorra negra de la marca Bridgestone.

Desde el Ministerio Público Fiscal y la Policía de San Juan pidieron que cualquier persona que pueda aportar datos sobre su paradero se comunique de manera inmediata y anónima al 911, con el objetivo de colaborar con la investigación y la búsqueda del joven.