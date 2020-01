Intensifican la búsqueda por la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza del joven oriundo de Campana

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La familia de Lionel Fabián Vergara, de 28 años, quien es buscado por la policía bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires desde hace una semana, aseguró que recibieron información de que al joven lo registraron el 7 y el 8 de enero como "en situación de calle" en el barrio porteño de Retiro, y que el domingo 12 fue visto en la provincia de Mendoza.



“Hoy se realizó un rastrillaje en todo el barrio San Cayetano (de Campana). Además nos informaron que en la noche del 7 y del 8 de enero, Lionel está registrado como en situación de calle por el Gobierno de la Ciudad y le dieron alimentos en el barrio de Retiro”, indicó a Télam Mónica Eduardo, madre del joven buscado.



La Policía de la Ciudad dijo a Télam que “la División Búsqueda De Personas está cooperando con la policía de Campana”, y que “según la información que se tiene (Lionel) estaría por Retiro”.



Tamara Vergara, hermana de Lionel, afirmó que recibieron la información de que una chica lo vio subiéndose a un colectivo acompañado de dos hombres en la localidad mendocina de Luján de Cuyo.



“La chica lo vio el domingo y la policía ya se contactó con ella. Dijo que lo vio acompañado de dos hombres, uno de ellos con un tatuaje en el brazo de (el grupo musical) La Renga. Todavía no hay registro de que haya comprado un pasaje”, aseguró Tamara.



Y agregó: “Dijo que mi hermano tenía la ropa como percudida, que uno parecía porteño y otro con tono mendocino. Se tomaron el colectivo que va desde Luján de Cuyo al centro de Mendoza. Nos describió la camiseta que llevaba puesta y coincide con la del Club San Cayetano, donde él es director técnico”.



Según su hermana, también recibieron otra versión de que Lionel estuvo el sábado averiguando en la terminal de Zárate por un pasaje a San Nicolás.



Por otra parte, la fiscal Ana Laura Brizuela, de la UFI y Juicio N°2 de Campana, aseguró a Télam que están "abiertos a cualquier hipótesis”, y que al no poseer el joven celular, y la SUBE que poseía no estaba registrada “se complica la búsqueda a través de elementos tecnológicos que podamos investigar”.



Brizuela agregó que la causa fue caratulada como “averiguación de paradero”.



La familia denunció que Lionel desapareció el miércoles 8 de enero en el trayecto entre su casa y el barrio porteño de Retiro, donde debía realizar una capacitación laboral.



El joven mide 1,73 metros, es de contextura delgada, ojos marrones, cabello corto y tatuajes en las muñecas; vestía jean negro, zapatillas azules y remera rosada con negro y llevaba una mochila azul.



Poseía una tarjeta SUBE, la cual no se encuentra registrada a su nombre, y no llevaba ropa extra, relató su hermana, que también dijo que no portaba su celular.