Intensifican trabajos en el Bicentenario para recibir las semifinales de la LPF

Luego de la Conferencia de Prensa presentación de las semifinales y final de la Liga Profesional de Fútbol, de la que participaron vía zoom el Gobernador de la provincia Dr Sergio Uñac y el Secretario de Estado de Deportes, Jorge Chica, mientras que desde Buenos Aires participaron el presidente de AFA, Claudio Tapia; el presidente de la Liga Profesional de Fútbol, Marcelo Tinelli; el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora y los dirigentes de los equipos de fútbol clasificados a cuartos de final: Boca Juniors, River Plate, Racing, Independiente, Estudiantes, Colón, Talleres y Vélez.

De esta manera se confirmó a San Juan como sede de las semifinales a disputarse el 22 y 23 de Mayo en el estadio San Juan del Bicentenario sin embargo los rivales saldrán entre hoy sábado y mañana domingo de los encuentros por Cuartos de Final. Los cruces enfrentan a Colón (Santa Fe) vs Talleres (Córdoba) y Vélez vs Racing en una llave a disputarse hoy sábado desde las 21 para el primero, y el domingo 12 para el segundo encuentro. La otra llave la compondrán los ganadores entre Estudiantes (La Plata) vs Independiente (Sábado 15 de mayo 17:30) y Boca Juniors vs River Plate (Domingo 16 de mayo 17:30). Los ganadores de estos cruces, son los que jugarán semifinales en el San Juan del Bicentenario.

Por su parte, la Dirección de Control Operativo, perteneciente al Ministerio de Obras y Servicios, encargada del mantenimiento de los edificios públicos de la provincia, reforzó sus labores para poner a punto el campo y sectores complementarios del Estadio del Bicentenario para recibir los encuentros semifinales de la LPF. En este sentido, el director de la repartición, Andrés Sastriques, comentó "durante todo el año, trabajamos para que el Estadio esté en condiciones, sin embargo para estas competencias, redoblamos esfuerzos. En este caso hicimos la tradicional resiembra y tareas de mantenimiento en diversos espacios".

Es asi que los trabajos sobre el campo de juego son habituales, ya que el verde del césped debe mantenerse durante todas las estaciones del año. Es por ello que debe repasarse o cortarse en forma diaria y es uno de los trabajos que se realiza en forma permanente en el San Juan del Bicentenario. El campo de juego se resembró en abril y ya está el 100 % del cultivo, pero en los sectores en donde no tomó bien el resembrado, se realiza un resembrado localizado, o sea colocar en estos sectores semilla pregerminada, a la que se le agrega un químico granulado o fertilizante que aporta hierro, para su rápido crecimiento y el posterior endurecimiento de la corona.

Con respecto al nivel o largo del césped se requiere entre los 17 y los 22 mm. Por ello en forma permanente en los 20 mm para promediar las medidas utilizadas en las distintas competencias que llegan al Bicentenario. En la semana previa, cada organizador se comunica para determinar el largo del césped y de esta manera se coordina para tener el largo requerido al momento de jugarse el o los partidos. En invierno crece entre 3 y 4 mm diarios, mientras que en épocas de mayor calor, como en verano, puede llegar a superar los 5 mm diarios. De la misma manera, la fertilización es más continua en invierno que en verano, para lograr mantener el verde del césped. Los componentes químicos e insecticida, que elimina los insectos que devoran las raíces del césped, se colocan hasta la semana previa a cada competencia.

Finalmente, se realizan trabajos de pintura y limpieza modificaciones en llaves de corte y chequeo de calderas. Se revisan las luminarias y se sustituye lo que ya no este funcionando. Se realiza una especial revisión en sector de vestuarios, teniendo en cuanta que será el lugar de mayor utilización durante los partidos, como así también sala de prensa, palcos, cabinas y pupitres de prensa. Se mantiene un especial contacto con la organización de cada evento deportivo, para estar atentos a los requerimientos y cumplir con ellos en la previa y al momento de cada partido.

Los encuentros en San Juan están previstos para el sábado 22 del corriente para la primera semifinal, y el domingo 23 para la segunda, ambas a las 17:30. Será a un solo encuentro y los ganadores pasarán a la final que se disputará el 30 de mayo en Santiago del Estero.