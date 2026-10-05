Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos luego de intentar abrir un automóvil con un hierro de aproximadamente 25 centímetros en una vivienda de Chimbas. El procedimiento se inició después de que familiares del propietario advirtieran la maniobra y alertaran sobre la presencia de los sospechosos.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:19 en una vivienda ubicada en calle 25 de Mayo 2365, en Villa 1º de Mayo. El damnificado se encontraba dentro de su domicilio cuando sus familiares le avisaron que dos hombres intentaban abrir su automóvil utilizando un elemento metálico.

De acuerdo con la denuncia, el objeto utilizado fue un hierro de unos 25 centímetros de largo que tenía uno de sus extremos forma punzante. Ante la situación, se dio aviso a la Policía y personal del Comando Radioeléctrico Norte fue comisionado al lugar.

Los primeros efectivos lograron aprehender a uno de los sospechosos, el menor de 17 años. El otro involucrado escapó del lugar antes de ser alcanzado por los uniformados.

Los testigos aportaron las características y vestimenta del hombre que había huido: llevaba un pantalón corto negro con blanco, una remera de color azul claro y zapatillas negras con detalles blancos.

Con esos datos, el cabo Jorge Mercado y el cabo Alejandro Díaz, quienes se movilizaban en el patrullero H-09 del Comando Radioeléctrico Norte, iniciaron la búsqueda del sospechoso. Minutos después, lo localizaron en el interior del Lote Hogar 38, a la altura de la manzana I, en Chimbas.

Según el informe policial, el sujeto intentó ingresar a una vivienda al advertir la presencia policial, pero finalmente fue aprehendido. Se trata de Oscar Gerardo Castro Espina, de 19 años, quien tiene domicilio en el Loteo Santa Isabel.

Durante el procedimiento se produjo además una situación de tensión cuando varias mujeres salieron del interior de una vivienda e intentaron impedir que los policías trasladaran al detenido hacia el móvil. Ante esa situación, los efectivos decidieron retirarse del lugar para evitar que el episodio derivara en un enfrentamiento mayor.

Posteriormente, los uniformados regresaron al domicilio donde se produjo el intento de robo y realizaron las consultas correspondientes ante el sistema acusatorio. El caso quedó bajo intervención de la UFI Flagrancia y fue informado al fiscal Martín Morando, quien se presentó en la Comisaría 26ª. Previamente, familiares de los aprehendidos habían concurrido a la dependencia y, según el informe policial, arrojaron elementos contundentes contra los efectivos.

Luego de mantener comunicación con la fiscal Virginia Branca, se dispuso iniciar el procedimiento especial de Flagrancia por el delito de robo en grado de tentativa agravado por la participación de un menor de edad.

Respecto del adolescente de 17 años, intervino además la doctora Elba Manni, del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia. La magistrada dispuso que se le atribuya el mismo delito que al mayor de edad y ordenó su traslado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), donde quedó sujeto a las medidas correspondientes.