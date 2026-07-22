Una pareja fue detenida luego de que presuntamente intentó ingresar por la fuerza a una vivienda ubicada en el Loteo Alonzo. El procedimiento ocurrió durante la madrugada y se inició a partir de una aprehensión civil realizada por vecinos, quienes retuvieron a los sospechosos hasta la llegada de la Policía.

El hecho se registró en inmediaciones de calle Centenario y Díaz, en el departamento Chimbas, donde el operador del 911 comisionó al personal policial tras recibir un aviso sobre una situación sospechosa. Hasta el lugar se desplazó el cabo Leonardo Parra, a bordo del móvil HC-02, perteneciente a la Motorizada Nº 5.

Al arribar, el efectivo observó una importante aglomeración de personas. En el lugar, un grupo de vecinos tenía retenida a una pareja, a la que señalaba por haber ingresado a un domicilio particular e intentar forzar su acceso.

Según la información incorporada al procedimiento, los sospechosos habrían violentado una pared construida con material de madera prefabricada y también habrían forcejeado una ventana de la vivienda. La situación fue advertida por personas que se encontraban en la zona, quienes intervinieron y lograron retener a los acusados hasta el arribo de los efectivos policiales.

El damnificado fue identificado como Alberto Nahuel Castro, de 28 años, propietario o residente del inmueble ubicado en el Loteo Alonzo. La Policía constató los daños denunciados y procedió a la aprehensión formal de los dos sospechosos.

Los detenidos fueron identificados como Axel Alejandro Guajardo, de 28 años, y Gimena Yudit Maza, de 27 años. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 26ª, del bario Los Tamarindos, donde quedaron a disposición de la Justicia.

En la dependencia policial se dio intervención al ayudante fiscal Mario Teja, quien dispuso que el procedimiento quedara encuadrado dentro del Sistema Especial de Flagrancia. La causa fue caratulada como “robo agravado por ser poblado y en banda en grado de tentativa”.

El expediente quedó registrado bajo el Legajo N.º 38/26, con intervención de la UFI Flagrancia. La investigación deberá determinar la participación concreta de cada uno de los acusados y las circunstancias en las que se produjo el ingreso al domicilio.