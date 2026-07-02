Intentaron estafar a Georgina Barbarossa durante la madrugada

Georgina Barbarossa denunció públicamente una situación de vulnerabilidad vivida en su domicilio durante las últimas horas. Cerca de las 2.50 de la madrugada, la conductora recibió múltiples llamados telefónicos que interrumpieron su descanso. Sobre el motivo de mantener su comunicación activa en ese horario, ella señaló que “Yo siempre tengo el teléfono prendido porque cuando tenés hijos es así”.

Al responder la comunicación, se encontró con el relato de un hombre que simulaba ser uno de sus hijos en medio de una crisis. El delincuente, fingiendo llanto, le dijo: “Hola mami, soy Tommy, me acaban de robar aquí en mi casa. Acá en mi casa”. La conductora detectó el engaño de forma inmediata al no reconocer el tono de voz del interlocutor. Al respecto, relató que “Automáticamente me di cuenta de que no era la voz de mi hijo. Lo mandé a la recalcada de su madre y a todas las partes posibles”.

La actriz explicó que los estafadores suelen utilizar información de conocimiento público para intentar dar credibilidad a sus llamados. En este caso, el agresor utilizó el nombre de uno de sus hijos para presentarse, ante lo cual ella manifestó que “Todo el mundo sabe que mis hijos se llaman Juan y Tomás. O sea que son muy hijos de p... porque decían: 'Hola mami, soy Tommy'”. Barbarossa remarcó que este tipo de maniobras delictivas se realizan durante la madrugada para aprovechar el estado de desconcierto de las víctimas al despertar.

Ante este escenario, la conductora solicitó a sus seguidores que mantengan la cautela y presten atención a los detalles durante las comunicaciones sospechosas. Su advertencia fue: “Estén atentísimos, atentísimos y escuchen bien. No se asusten. Sobre todo si te llaman a esa hora que estás dormido”. Tras finalizar el episodio, la protagonista confirmó que pudo retomar su descanso con normalidad. “Después que los puteé me quedé muchísimo más tranquila”, afirmó al cierre de su relato.