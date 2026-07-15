Lamine Yamal recibió una preocupante noticia pocas horas después de celebrar la clasificación de la Selección de España a la final del Mundial. Mientras el futbolista disfrutaba del triunfo por 2 a 0 sobre Francia, delincuentes intentaron ingresar a su vivienda ubicada en Esplugues de Llobregat, en las afueras de Barcelona.

De acuerdo con la información difundida por medios catalanes y fuentes policiales, el hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles. Dos personas con pasamontañas escalaron el muro perimetral de la propiedad con la aparente intención de cometer un robo.

Sin embargo, el intento fue frustrado por el personal de seguridad de la residencia, que detectó la presencia de los intrusos. Al verse descubiertos, los sospechosos escaparon del lugar sin lograr ingresar a la vivienda ni sustraer pertenencias.

Los Mossos d'Esquadra confirmaron que se registró una tentativa de robo en la zona donde se encuentra la propiedad, aunque, por razones vinculadas a la privacidad de la investigación, no identificaron oficialmente al dueño del inmueble.

La residencia es conocida en Esplugues de Llobregat porque años atrás perteneció al exfutbolista Gerard Piqué y a la cantante Shakira, quienes vivieron allí durante su relación mientras residían en Barcelona.

El episodio se suma a una serie de robos y tentativas sufridas por reconocidos futbolistas en España durante los últimos años. Figuras como Karim Benzema, Rodrygo y Dani Carvajal también fueron víctimas de hechos similares, especialmente en viviendas ubicadas en la ciudad de Madrid, lo que volvió a encender la preocupación por la seguridad de los deportistas de élite.