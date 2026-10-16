Dos adolescentes de 15 y 17 años fueron aprehendidos en Santa Lucía, luego de ser señalados por intentar sustraer una bicicleta en la vía pública. El procedimiento se produjo durante la mañana, en inmediaciones de las calles Roque Sáenz Peña y Colón, y terminó con la intervención del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, que dispuso que ambos fueran notificados y entregados a sus progenitores.

El episodio ocurrió alrededor de las 8, cuando efectivos policiales del móvil H-91, a cargo del cabo Claudio Pelayes y con el cabo Gastón Ríos como chofer, realizaban recorridas preventivas por la zona.

Según el informe policial, los uniformados observaron a un joven que llevaba una bicicleta marca Top Mega, rodado 29 y de color negro, por calle Colón hacia el norte. En ese momento, otro hombre se acercó e intentó impedir que se llevara el rodado. Ante esa situación, el sospechoso arrojó la bicicleta y escapó del lugar.

El robo fue impedido por el dueño del rodado.

Mientras el cabo Pelayes inició la persecución, el conductor del móvil entrevistó al damnificado, identificado como José Enrique Valdez, de 23 años. El joven manifestó que habían sido dos las personas que intentaron sustraerle la bicicleta y aportó características de la vestimenta de ambos.

Con esa información, los efectivos continuaron el procedimiento y localizaron a dos sospechosos en la intersección de calles Colón y El Ceibo. Al advertir la presencia policial, ambos emprendieron la fuga, pero fueron alcanzados y aprehendidos a pocos metros.

Una vez interceptados, los uniformados les solicitaron sus datos personales. Los dos manifestaron ser menores de edad y, posteriormente, se hicieron presentes sus progenitores, quienes confirmaron esa condición.

Los adolescentes son de apellido Díaz, de 15 años, y Montoro, de 17, ambos con domicilio en Santa Lucía. La causa quedó registrada bajo el sumario N.º 23/26 y fue caratulada como tentativa de hurto calificado por tratarse de un rodado dejado en la vía pública.

Tras el procedimiento, el personal policial se comunicó telefónicamente con el juzgado de menores de turno. La comunicación fue atendida por el doctor Carlos Ponce, secretario del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, a quien se le informaron las circunstancias del hecho y las actuaciones realizadas.

El funcionario judicial dispuso que los adolescentes fueran notificados y entregados a sus respectivos progenitores. Además, ordenó que las actuaciones fueran remitidas a la Comisaría 5.ª, dependencia que intervino en el caso.

La investigación quedó encuadrada en una tentativa de hurto calificado. La intervención judicial se desarrolló conforme al procedimiento previsto para los adolescentes involucrados, mientras se completaban las actuaciones policiales correspondientes.