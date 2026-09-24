Momentos de tensión se vivieron durante la noche del miércoles en Campo Afuera, Albardón, cuando un grupo de personas ingresó al complejo habitacional Cura Brochero, un barrio del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que todavía se encuentra en construcción. Según los primeros datos, habrían intentado ocupar una de las viviendas.

El complejo está ubicado en inmediaciones del barrio Presidente Kirchner y contempla un total de 121 viviendas. Ante el ingreso de las personas, intervino personal de la Comisaría 18ª, que se presentó en el lugar para controlar la situación.

Intervino la Comisaría 18ª

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía de San Juan, los efectivos realizaron una consulta con la Fiscalía correspondiente y dialogaron con las personas que se encontraban dentro del predio.

Tras esa intervención, el grupo finalmente se retiró del complejo. El procedimiento concluyó sin personas detenidas y, según informaron desde la fuerza, sin otras novedades.

El episodio se produjo mientras las viviendas continúan en proceso de construcción y antes de su entrega. Por el momento, no se informó oficialmente si las personas que ingresaron tenían algún vínculo con la futura adjudicación de las unidades.

Antecedentes de robos en la obra

El complejo Cura Brochero ya había sido escenario de hechos de inseguridad durante el avance de la obra. En octubre de 2025 se había denunciado el robo de distintos materiales y elementos destinados a las viviendas.

Entre los objetos sustraídos en aquella oportunidad se encontraban ventanas, una puerta corrediza y un inodoro, además de otros materiales de construcción.

El nuevo episodio volvió a poner el foco sobre la seguridad del predio mientras las 121 viviendas permanecen en construcción.