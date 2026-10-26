Dos sujetos, uno de ellos menor de edad, fueron sorprendidos dentro de una propiedad del barrio Salvador María del Carril, en Rawson, cuando intentaban llevarse cinco bolsas de cemento. El ingreso se produjo tras escalar paredes y romper un candado.

El procedimiento ocurrió este domingo 25 de octubre, alrededor de las 14:50, cuando personal de la Comisaría 24ª realizaba recorridas de prevención por calle Almafuerte, al oeste de Juramento, en Rawson. En ese momento, una mujer alertó a los efectivos sobre la presencia de dos sujetos en el interior de una vivienda ubicada en Almafuerte 943 Oeste.

Según la información policial, la mujer y su esposo se encontraban al cuidado del inmueble y advirtieron que los sospechosos habían ingresado sin autorización. Al acercarse, encontraron a ambos hombres en el sector destinado a cochera, donde tenían un carro cargado con cinco bolsas de cemento de la marca Holcim: cuatro de 25 kilos y una de 50 kilos.

Ante la situación, los cuidadores retuvieron a los sospechosos hasta la llegada de los uniformados. Los efectivos formalizaron las aprehensiones cerca de las 15:10 e identificaron a uno de ellos como Fernando Martín Castro, de 35 años, domiciliado en Villa Ferla, Rawson. El segundo involucrado era un adolescente, cuya identidad se mantuvo reservada por tratarse de un menor de edad.

La investigación estableció que los sospechosos habrían ingresado al inmueble tras escalar una pared del fondo. Para llegar hasta allí, utilizaron como apoyo una pila de ladrillos ubicada en un descampado situado detrás de la propiedad, sobre calle Alem, entre Lemos y Juramento. Desde ese punto, habrían pasado al techo de una vivienda vecina y descendido hacia el inmueble afectado.

Una vez dentro, rompieron el candado del portón principal con una barreta de hierro de aproximadamente 40 centímetros y trasladaron un carro hasta la cochera para cargar el material de construcción. Los ruidos alertaron a las personas que cuidaban la vivienda colindante, quienes se acercaron y encontraron a los dos sujetos en plena maniobra.

Poco después llegó el propietario del inmueble, quien reconoció las bolsas de cemento como propias y constató los daños. Además del candado violentado, se detectó que una puerta blanca correspondiente a un baño ubicado en la parte trasera había sido palanqueada, aunque no lograron sustraerla.

Por las características del hecho y la intervención de un menor, las autoridades dieron participación al Segundo Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia. El secretario del organismo, Cayetano Rodríguez, dispuso el inicio de un sumario provisional por robo agravado en grado de tentativa y ordenó remitir las actuaciones que acreditaran la edad y el vínculo del adolescente.

En paralelo, intervino la fiscal de turno de la UFI Flagrancia, Yanina Galante, quien dispuso iniciar el procedimiento correspondiente. También se realizaron entrevistas a la víctima y a los testigos, cuyos relatos coincidieron con las circunstancias informadas, y se incorporaron registros de video de 360 grados del lugar y del procedimiento.

La causa quedó caratulada como robo agravado por escalamiento y participación de un menor, en grado de tentativa. Castro quedó vinculado al proceso judicial, mientras que la situación del adolescente se tramitó ante la Justicia Penal de Niñez y Adolescencia.