Dos jóvenes fueron detenidos durante la madrugada de este jueves tras intentar robar mercadería de un comercio mayorista ubicado en Capital. La intervención del personal de la Comisaría 28.ª permitió frustrar el hecho y recuperar los elementos que habían sido sustraídos.

El episodio ocurrió alrededor de las 3:40, cuando efectivos policiales acudieron al local Mayorista Cabral, ubicado en la esquina de calles Nuche y Ameghino, luego de que se activara el sistema de alarma de seguridad.

Al llegar al lugar, los uniformados sorprendieron a dos hombres que trasladaban distintos artículos. Al advertir la presencia policial, ambos arrojaron la mercadería e intentaron escapar a pie.

Uno de los sospechosos fue detenido en el lugar, mientras que el segundo fue capturado minutos más tarde tras un rastrillaje realizado en un descampado cercano.

Los aprehendidos fueron identificados por la Policía con los apellidos Escudero, de 24 años, y Arredondo, de 23.

Qué intentaban llevarse

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron los elementos que los sospechosos habían abandonado durante la fuga. Entre ellos había cinco proyectores, una tostadora, dos planchas para el cabello, una sandwichera y una silla de oficina.

Además, los policías constataron que el perímetro del comercio estaba protegido con rejas y que, a simple vista, no presentaba aberturas violentadas.

Por disposición judicial, se inició el Procedimiento Especial de Flagrancia y la causa quedó caratulada como "robo en grado de tentativa". Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia.