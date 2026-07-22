Un sujeto de 22 años fue aprehendido durante la madrugada de este martes luego de protagonizar, junto con otros dos o tres sujetos, un intento de robo en el complejo hotelero Apart Syrah, ubicado en inmediaciones de calle Catamarca y el lateral de avenida Circunvalación, en el departamento Capital. El procedimiento quedó bajo la órbita del Procedimiento Especial de Flagrancia y la investigación quedó caratulada como robo agravado por ser en poblado y en banda, por escalamiento, en grado de tentativa.

El hecho se produjo cuando los sospechosos ingresaron al predio del hotel tras acceder por el techo de una propiedad colindante. Según la información incorporada al procedimiento policial, los sujetos violentaron una ventana para ingresar al interior del complejo y comenzaron a preparar distintos elementos para sustraerlos.

Por esta venana ingresaron los delincuentes para robar uno de los televisor de una habitación.

En ese contexto, los delincuentes dejaron preparados dos televisores de 32 pulgadas, uno marca Sanyo y otro TCL, con la intención de sacarlos del lugar. Sin embargo, la maniobra fue advertida y uno de los sospechosos, identificado como Maximiliano Nahuel Cerroria, fue retenido por el sereno del establecimiento.

Mientras el sereno mantenía reducido al joven, los restantes integrantes del grupo escaparon por calle Salvador María del Carril. De acuerdo con la denuncia realizada en el lugar, durante la fuga los sujetos efectuaron entre tres y cuatro disparos de arma de fuego. Los proyectiles no impactaron contra el sereno, quien resultó ileso.

La recepcionista del hotel también intervino en esos momentos y solicitó asistencia a través del sistema de emergencias 911. Poco después arribaron efectivos del móvil HU-05, pertenecientes a la División Comando Urbano, y personal del móvil H-89, de la División Comando Central, quienes se hicieron cargo del procedimiento y aseguraron la escena.

Los aparatos quedaron sobre las camas luego de ser sorprendidos los ladrones.

Durante las actuaciones, los policías entrevistaron a las personas que se encontraban en el lugar y reunieron los elementos vinculados con el intento de robo. También constataron la modalidad utilizada por los sospechosos para acceder al complejo, que incluyó el ingreso desde el techo de una propiedad lindera y la violencia ejercida sobre una abertura.

El joven aprehendido quedó identificado como Maximiliano Nahuel Cerroria, de 22 años, quien fue trasladado y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia. El ayudante fiscal Emiliano Usín intervino en las primeras actuaciones y posteriormente impartió las directivas correspondientes.

El ladrón detenido sufrió una herida en el pie izquierdo al perder una zapatilla en la huida.

Luego de la comunicación con el Sistema Acusatorio, el caso fue derivado al representante del Ministerio Público Fiscal, quien dispuso la intervención del Procedimiento Especial de Flagrancia por el delito de robo agravado por ser en poblado y en banda, por escalamiento, en grado de tentativa.

La investigación procuró establecer la identidad y el paradero de los restantes integrantes del grupo que participaron del intento de robo y que lograron escapar del lugar. Las actuaciones quedaron radicadas en la Comisaría Segunda, bajo el legajo N.º 78/2026.