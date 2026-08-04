Dos jóvenes fueron detenidos este lunes en Chimbas luego de haber intentado sustraer un medidor de agua de una vivienda del barrio Natania VIII. La maniobra quedó registrada por las cámaras de seguridad de la propietaria del inmueble, lo que permitió a la Policía identificarlos y localizarlos poco después en el barrio 5 de Octubre. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia bajo la carátula de robo en grado de tentativa.

Los sujetos intentaron sustraer el equipo a plena luz del día.

El hecho ocurrió alrededor de las 13.05 de este lunes 3 de agosto en una vivienda ubicada en la manzana J, del barrio Natania VIII. Hasta ese lugar llegaron efectivos del móvil H-18 de la División Comando Radioeléctrico Norte, integrado por el cabo Jorge Mercado y el cabo Alejandro Díaz, tras ser comisionados por el operador de turno ante la denuncia de un hecho ilícito.

Al arribar al domicilio, los uniformados entrevistaron a la propietaria, de apellido Funes, de 49 años, quien relató que al regresar a su casa encontró a dos hombres sobre la vereda. Uno vestía un buzo rojo, gorra negra y pantalón largo negro, mientras que el otro llevaba una camiseta de la Selección Argentina de color celeste y blanco junto con un pantalón corto.

Así quedó el ingreso del servicio al domicilio.

Según la denuncia, en ese momento también advirtió que salía abundante agua desde el sector del medidor. Antes de retirarse, los dos sujetos le preguntaron si tenía algún trabajo para ofrecerles. La mujer respondió que no y ambos se alejaron del lugar sin generar sospechas inmediatas.

Minutos después, Funes decidió revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda. Allí observó que los dos hombres habían manipulado el medidor con aparentes intenciones de sustraerlo, acción que provocó la pérdida de agua. Cuando el personal policial llegó al domicilio, la damnificada exhibió las imágenes, en las que se apreciaba claramente la secuencia y las características físicas y de vestimenta de los sospechosos.

Con esos datos, los efectivos iniciaron un recorrido preventivo por la zona junto al móvil H-81, integrado por la oficial subinspectora Sabrina Rodríguez y el cabo Gabriel Arroyo. Durante la recorrida ingresaron al barrio 5 de Octubre, donde detectaron a dos hombres cuyas características coincidían con las registradas en las cámaras de seguridad.

Los uniformados los interceptaron y procedieron a la aprehensión de Walter Ulises Guardia Chirino, de 20 años, y Emiliano Antonio Varela, de 25, ambos domiciliados en el barrio 5 de Octubre, en Chimbas.

Tras las detenciones, el personal policial mantuvo comunicación con el Sistema Acusatorio. Posteriormente se presentó en el lugar el ayudante fiscal Mario Quiroga, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. Las actuaciones fueron recepcionadas en la Comisaría 17ª y la investigación continuará para determinar la responsabilidad de ambos acusados en el intento de robo.