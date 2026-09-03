Intentaron robar una ferretería y terminaron atrapados por los vecinos

Un intento de robo en una ferretería de Chimbas terminó de manera inesperada durante la madrugada de este jueves, cuando vecinos de la zona lograron interceptar y retener a los sospechosos antes de que pudieran escapar.

Según testigos, el hecho ocurrió cerca de las 4 de la madrugada en un comercio ubicado sobre calle Mendoza, una arteria principal del departamento. Según la información aportada desde el lugar, los delincuentes habrían intentado ingresar a la ferretería con intenciones de robo.

La reacción de los vecinos frustró el robo

La situación fue advertida por vecinos de la zona, quienes rápidamente intervinieron y lograron detener a los presuntos autores del hecho. Los sospechosos fueron retenidos por los ciudadanos, lo que impidió que pudieran escapar del lugar.

La secuencia generó movimiento durante la madrugada en este sector de Chimbas, ya que se trata de una zona ubicada sobre una calle de importante circulación dentro del departamento.

Un comercio sobre una calle principal

La ferretería afectada se encuentra sobre calle Mendoza, en un sector donde confluyen viviendas y comercios. El intento de robo ocurrió en horas de la madrugada, cuando el local se encontraba cerrado.

Hasta el momento, se aguardaba información oficial sobre la intervención policial posterior y las medidas adoptadas con los sospechosos retenidos por los vecinos.

El episodio volvió a poner en evidencia la preocupación de comerciantes y vecinos por los hechos delictivos, aunque en esta oportunidad la rápida reacción de quienes se encontraban en la zona permitió frustrar el presunto robo y retener a los involucrados.