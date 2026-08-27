Intentaron robarle a la periodista Mariana Brey y su vida corrió peligro

Un tenso momento de inseguridad vial sacudió Quilmes centro cuando la conductora de televisión se disponía a ingresar a su vivienda el último lunes. Mariana Brey estacionó su camioneta sobre la vereda y descendió sin notar que dos sospechosos la observaban desde una moto negra. Mientras buscaba las llaves en su cartera con el teléfono celular en las manos, los asaltantes regresaron cuando uno avanzaba despacio en el vehículo y el segundo caminaba sigilosamente detrás.

Al percatarse del peligro por el movimiento del peatón que se aproximaba para abordarla, la periodista reaccionó con rapidez física y corrió para ponerse a salvo dentro de su domicilio. Tras frustrarse el robo, el atacante corrió de vuelta, subió al rodado de su cómplice y ambos huyeron a toda velocidad. Las cámaras de seguridad del vecindario registrarion la secuencia completa.

Luego del hecho, la comunicadora reflexionó sobre el suceso y compartió su testimonio al asegurar que "Esto que me pasó a mí le pasa todos los días a muchísimos ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, y en mi caso, por suerte, zafé y la saqué barata". Además, relató que todo ocurrió alrededor de las 15:30, apenas una hora antes del horario en que debía retirar a su hija de la escuela.

Aunque el asalto no se concretó, la panelista decidió exponer la grabación para visibilizar "una realidad que mucha gente vive y quizás no tiene dónde contarla". La conductora describió las sensaciones posteriores al tenso episodio de inseguridad al afirmar que "Hoy ya estoy bien. Obviamente, después de una situación así te queda la sensación de vulnerabilidad y empezás a mirar algunas cosas de otra manera. Pero tampoco quiero aceptar como normal que sea yo la que tenga que cambiar mi vida por lo que pasó".

Brey también enfatizó su postura frente a las medidas cotidianas que deben tomar los ciudadanos ante el delito al señalar que "No quiero vivir encerrada, ni esconderme, ni sentir que para estar segura tengo que resignar mi vida cotidiana. Obviamente, yo puedo tomar precauciones, pero llega un punto en el que la pregunta no puede ser siempre qué tiene que cambiar la víctima".

Finalmente, la profesional de los medios dirigió un reclamo directo a las autoridades de seguridad gubernamentales al aseverar que "Son los que tienen la responsabilidad de generar las condiciones para que los ciudadanos podamos hacer nuestra vida sin sentir que salir a la calle es asumir un riesgo permanente. Ellos son los que tienen que modificar el cómo. Son los que nos dan seguridad".