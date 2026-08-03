Intentaron robarle a Luis Petri en Mendoza y demoraron a cinco personas

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri, sufrió un intento de robo durante la noche del domingo en la Ciudad de Mendoza. El legislador denunció que la lona que cubría la caja de su camioneta fue cortada mientras el vehículo permanecía estacionado en la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:39, en la intersección de las calles Mitre y Rivadavia, donde Petri había dejado estacionada su camioneta Chevrolet S-10.

Según la denuncia, el diputado advirtió la situación cuando salió de su domicilio y observó a una persona alejándose del lugar. Al acercarse al vehículo, constató que la lona de la caja tenía un corte transversal.

Petri dio aviso al 911 y señaló que, pese al daño ocasionado en el cobertor, no constató el faltante de ninguna pertenencia.

Las cámaras permitieron reconstruir el intento de robo

Tras la denuncia, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) comenzó a analizar las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona.

El seguimiento permitió identificar a dos personas sospechosas que habían estado merodeando alrededor de la camioneta. Las imágenes también permitieron reconstruir el recorrido que realizaron desde el momento en que se aproximaron al vehículo hasta que provocaron el corte en la lona y escaparon por calle Montevideo.

Con la información obtenida mediante las cámaras, la Policía desplegó un operativo para localizar a los sospechosos.

En el procedimiento participaron efectivos de Capital, Barrio Cívico y de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR).

Como resultado, cinco personas fueron trasladadas y demoradas con el objetivo de determinar si tuvieron algún grado de participación o vinculación con el intento de robo denunciado por Petri.

Mientras tanto, los investigadores continúan revisando imágenes de cámaras públicas y privadas de la zona para establecer con precisión qué ocurrió y determinar las responsabilidades correspondientes.