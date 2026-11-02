Un joven de 18 años fue detenido en el barrio Juana Manso, en Rawson, luego de un intento de robo agravado contra una mujer de 57 años en la zona de calle Vidart y Gobernador Castro. Según la denuncia, tres sujetos intentaron sustraerle la motocicleta y uno de ellos la amenazó al exhibirle un arma. El sospechoso fue localizado por efectivos del Comando Sur y, durante la requisa, le secuestraron una pistola de aire comprimido calibre 6 milímetros.

El procedimiento se inició cuando personal policial que realizaba recorridas preventivas recibió la advertencia de una mujer que se acercó para informar sobre el episodio. La damnificada relató que tres hombres habían intentado robarle la motocicleta en inmediaciones de calle Vidart y Gobernador Castro.

El arma secuestrada no es considerada de fuego, pero dispara de manera neumática.

De acuerdo con su testimonio, uno de los involucrados vestía una remera roja y le exhibió un arma durante el intento de robo. Después de la situación, los tres sospechosos se retiraron del lugar y se dirigieron hacia el barrio Juana Manso.

Con los datos aportados, los efectivos del Comando Sur se trasladaron hasta ese complejo habitacional para intentar localizar a los presuntos autores. Al llegar, observaron a un joven cuyas características coincidieron con las descriptas por la mujer. Sin embargo, cuando advirtió la presencia de los uniformados, el sospechoso comenzó a correr hacia el interior de los monoblocks.

Los policías iniciaron una persecución que terminó en la terraza del monoblock 7, correspondiente al sector 1 del barrio Juana Manso. Allí lograron interceptarlo y procedieron a su aprehensión. Durante el palpado preventivo, los efectivos detectaron que llevaba un arma, por lo que realizaron el secuestro del elemento.

El detenido fue identificado como Carlos Yoel Castro, de 18 años, con domicilio en Rawson. El objeto incautado resultó ser una pistola de acción neumática calibre 6 milímetros, con inscripción CZ75D Compact, doble numeración AZ215 y 23H006805, además de su respectivo cargador.

Tras la aprehensión, el personal interviniente se comunicó con la línea 105 del sistema acusatorio. El ayudante fiscal Sergio Cuneo tomó conocimiento del procedimiento y se presentó en el lugar. Luego de consultar con el fiscal de turno, dispuso el inicio del protocolo de Flagrancia.

Las actuaciones quedaron registradas bajo el legajo 47/26, con la carátula de robo doblemente agravado por el uso de arma y por ser cometido en poblado y en banda. La investigación quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia, que deberá establecer la participación del joven detenido y las circunstancias del intento de robo denunciado por la mujer.