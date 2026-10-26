Unas 60 personas intentaron ocupar un terreno destinado a la construcción de una plaza en el barrio 25 de Mayo, en el departamento homónimo, durante la madrugada de este lunes 26 de octubre. La situación motivó la intervención policial ante la posibilidad de que se instalara un asentamiento en el predio.

El hecho ocurrió alrededor de las 2, cuando el grupo llegó al lugar con la intención de ocupar el espacio, previsto para uso público y recreativo de los vecinos.

Según fuentes policiales, los efectivos se hicieron presentes y comenzaron a dialogar con las personas para que se retiraran del terreno.

El grupo abandonó el predio tras la intervención policial

Finalmente, luego de la intervención y el pedido de los uniformados, las personas abandonaron el lugar sin que se registraran mayores inconvenientes, de acuerdo con la información oficial.

El episodio generó preocupación debido a que el espacio está reservado para la futura construcción de una plaza, destinada al esparcimiento y uso comunitario de los habitantes del barrio.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre los motivos que llevaron al grupo a intentar ocupar el terreno ni se informaron otras medidas vinculadas con el caso.