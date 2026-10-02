Una adolescente de 16 años sobrevivió a un intento de femicidio en la localidad de La Calera, en Córdoba, después de fingir que estaba muerta para que su agresor dejara de atacarla. La joven sufrió golpes y heridas provocadas con un arma blanca, mientras que un chico de 17 años fue detenido e imputado por el hecho.

El violento episodio ocurrió en el barrio Los Filtros, cuando la víctima regresaba a su vivienda y fue sorprendida por el acusado. Según la denuncia, el agresor comenzó a golpearla y la atacó con un arma blanca. En medio de la agresión, la adolescente simuló haber perdido la vida, lo que provocó que el atacante dejara de golpearla y escapara del lugar.

La joven quedó gravemente herida y fue auxiliada por un vecino identificado como Adrián, quien decidió trasladarla de urgencia a un centro de salud ante la gravedad de su estado.

"Fui a buscar mi auto, una toalla y la llevamos al hospital porque se estaba desangrando en el piso", relató el hombre a medios locales.

Durante el trayecto, la adolescente perdió el conocimiento, pero los profesionales médicos consiguieron estabilizarla. Actualmente, continúa recuperándose de las lesiones y todavía no pudo regresar al colegio.

Su madre, Romina, explicó que el ataque también tuvo un fuerte impacto emocional en la joven, por lo que comenzará un tratamiento psicológico para afrontar las consecuencias de lo ocurrido.

El acusado quedó detenido por tentativa de femicidio

Después del ataque, la Policía detuvo a un adolescente de 17 años en la misma localidad. El sospechoso fue trasladado al Complejo Esperanza, donde permanece alojado mientras avanza la investigación judicial.

En un primer momento, la causa fue investigada como un hecho de lesiones graves. Sin embargo, a pedido de la querella, la calificación legal fue modificada a homicidio doblemente agravado por alevosía y por violencia de género, en grado de tentativa, además de violación de domicilio.

El abogado de la familia, Ezequiel Vicente, confirmó el cambio en la imputación y explicó que la investigación continúa para esclarecer las circunstancias de la agresión.

Por otra parte, la madre de la víctima aclaró que su hija no mantenía una relación sentimental con el acusado. Según explicó, ambos eran vecinos y habían tenido un contacto a través de Instagram por intermedio de un amigo en común, aunque llevaban varios meses sin comunicarse.

La familia pidió protección y reclamó justicia

El ataque generó conmoción entre los habitantes de La Calera. El miércoles, familiares, amigos y vecinos de la adolescente realizaron una movilización para exigir justicia y acompañarla durante su recuperación.

Además, los familiares solicitaron medidas de protección ante el temor que generó lo ocurrido.

"Estamos consternados, con miedo y sin poder dormir", expresó Romina, quien manifestó su preocupación por la seguridad de su hija y del resto de su familia.

Mientras la adolescente continúa con su recuperación física y emocional, la Justicia trabaja para determinar las circunstancias del ataque y establecer las responsabilidades del acusado.