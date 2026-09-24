Un intento de robo dentro de una sucursal del Banco Galicia en Ramos Mejía terminó con uno de los delincuentes detenido después de que un cliente y otras personas que estaban en el lugar lograran reducirlo. Durante el forcejeo hubo varios disparos, aunque ninguna persona resultó herida. Otros dos integrantes del grupo escaparon en una camioneta y permanecen prófugos.

El episodio ocurrió este miércoles al mediodía en la sucursal ubicada en la esquina de San Martín y Villegas. Según la reconstrucción difundida por TN, tres delincuentes participaron del intento de robo: dos ingresaron al banco y un tercero permaneció afuera para alertar ante la presencia policial.

El ataque quedó registrado por las cámaras

Las cámaras de seguridad del banco captaron la secuencia desde distintos ángulos. En una de las imágenes se observa a uno de los delincuentes, encapuchado y con una campera azul, ingresar corriendo con un arma y abalanzarse sobre un cliente que se encontraba en el sector de cajeros.

El hombre intentó resistirse y comenzó un forcejeo con el atacante. En medio de la pelea, ambos terminaron en el piso. Otro cliente que estaba dentro de la sucursal se sumó a la situación y entre ambos consiguieron inmovilizar al delincuente y quitarle el arma.

Durante el enfrentamiento se escucharon entre cuatro y cinco disparos. Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, el arma llegó a ser accionada, pero los proyectiles no provocaron heridos. La situación generó momentos de tensión entre las personas que se encontraban dentro de la entidad bancaria.

Dos cómplices lograron escapar

Mientras el delincuente era reducido dentro del banco, sus cómplices huyeron del lugar en una camioneta. Uno de ellos había permanecido en el exterior como campana, mientras que el otro logró salir de la sucursal durante la confusión.

Una mujer que se encontraba en el banco para acompañar a su hijo relató a TN que vio cuando dos hombres descendieron de una camioneta y uno de ellos se arrojó sobre un joven que llevaba una mochila. Según su testimonio, cuando comenzaron los forcejeos los otros delincuentes escaparon.

Un detenido y una investigación en marcha

Tras un llamado al 911, un patrullero llegó a la sucursal y los efectivos detuvieron al delincuente que todavía permanecía dentro del banco. También acudió una ambulancia del servicio de emergencias municipal para controlar a las personas que estuvieron involucradas en el episodio.

La investigación quedó a cargo de las autoridades, que ahora analizan las cámaras de seguridad del banco y de las calles cercanas para identificar y localizar a los dos sospechosos que lograron escapar.

Según información publicada por medios locales, el detenido tiene 42 años y quedó imputado por robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y disparos de arma de fuego. Durante el procedimiento también fue secuestrada una pistola calibre .380.