La investigación por el presunto intento de secuestro denunciado por un adolescente de 13 años en Rodeo, Iglesia, avanza con nuevas medidas y dos elementos que podrían resultar claves para esclarecer lo ocurrido. Por un lado, la Policía de San Juan intenta identificar a una mujer que habría auxiliado al menor cuando pidió ayuda. Por otro, analiza imágenes de una camioneta que presenta características similares a las descriptas por el chico en su denuncia.

El caso generó preocupación en Iglesia luego de que trascendiera el relato de un adolescente que aseguró haber sido abordado por un hombre cuando caminaba por calle Enrique Paoli, al norte de avenida Santo Domingo. Según la denuncia, el sospechoso descendió de una camioneta e intentó introducirlo en el vehículo, aunque desistió cuando el menor comenzó a pedir auxilio.

Tras conocerse el hecho, la Fiscalía dispuso una serie de medidas investigativas. En ese contexto, el jefe de la Comisaría 22ª, Mario Salinas, brindó detalles sobre el avance de la causa en diálogo con el periodista Javier Barrionuevo, de Radio Al Límite.

La búsqueda de una testigo

Uno de los aspectos que concentra la atención de los investigadores es la búsqueda de una mujer que, según el relato del adolescente, habría sido determinante para frustrar el supuesto ataque.

"No tenemos datos y aparentemente el menor dice desconocerla. Así que también estamos tratando de establecer datos filiatorios de esa femenina para ver si se puede entrevistar o se acerca por acá por la dependencia", explicó Salinas.

Para los investigadores, el testimonio de esa mujer podría aportar información importante para reconstruir lo sucedido aquella tarde.

Una camioneta bajo análisis

Además de la búsqueda de posibles testigos, la Policía continúa revisando registros de cámaras de seguridad instaladas en distintos puntos de Rodeo.

Según explicó Salinas, algunas cámaras analizadas no registraron ninguna situación compatible con la denunciada por el menor. "Hay cámaras en el lugar, hay un negocio, donde (en la filmación) no se observa esta situación", afirmó.

Sin embargo, una de las filmaciones incorporadas a la causa registró el paso de un vehículo que llamó la atención por sus similitudes con la descripción aportada por el adolescente.

"Hay una cámara que es de un vecino mucho más adelante. Ahí hace unas tomas de un rodado de similares características que el menor dice que sería ese rodado", indicó.

De acuerdo con el jefe policial, en las imágenes se observa una camioneta Toyota Hilux que circula en dirección norte. "Solamente se observa que pasa hacia el cardinal norte. Es una camioneta Toyota Hilux con antivuelco y aparentemente en el techo tendría como una antena de Starlink", precisó.

Por el momento, la fuerza no confirmó ninguna vinculación entre ese vehículo y el hecho denunciado, aunque las imágenes ya fueron incorporadas a la investigación.

Sin testigos y con operativos

Mientras avanzan las averiguaciones, otro de los desafíos para la Fiscalía es encontrar personas que hayan observado movimientos extraños en el sector durante el horario señalado por el adolescente.

"Hasta el momento ningún vecino lo ha visto y ha escuchado nada extraño ayer en la tarde, de acuerdo a los sucesos vertidos por el menor", sostuvo Salinas.

La causa también cuenta con la participación de personal especializado. Según confirmó el jefe policial, "se está trabajando con la brigada de la UFI del Norte".

Ante la repercusión que generó el caso en la comunidad, Salinas pidió prudencia y aseguró que la Policía mantiene controles preventivos en la zona.

"Quiero llevarles tranquilidad. Se están llevando a cabo operativos y los controles policiales ya saben de esta situación", expresó.

Además, convocó a los vecinos que puedan aportar datos a comunicarse con la dependencia policial o con el sistema de emergencias para colaborar con el esclarecimiento del caso.