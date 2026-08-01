Un hombre de 26 años quedó detenido en la madrugada de este sábado en Chimbas luego de que el propietario de una vivienda lo descubrió dentro de su terreno tras dañar el cierre perimetral. La rápida intervención de efectivos policiales permitió capturarlo a pocos metros del lugar y el caso quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia.

El hecho ocurrió alrededor de las 12 de la noche, en una vivienda ubicada en el Loteo Lameda, Lote 11, jurisdicción de la Comisaría 17ª. Según informaron fuentes policiales, el damnificado, Martín Fuentes, de 35 años, observó en el fondo de su domicilio a un hombre que vestía una gorra roja y una campera negra mientras dañaba el cierre perimetral de alambre con el aparente objetivo de ingresar al inmueble.

Ante esa situación, el propietario dio inmediato aviso al sistema de emergencias 911. Minutos después llegaron al lugar los agentes Oscar Aragón, de Chimbas Este, y el agente Maicol Díaz, en la movilidad Mogote 2. Al advertir la presencia policial, el sospechoso emprendió la fuga por las inmediaciones.

Los uniformados iniciaron una persecución que concluyó apenas siete minutos después del hecho. La aprehensión se concretó a las 0:07 en la intersección de calles Santa María de Oro y Obrero Argentino, donde los efectivos redujeron al sospechoso e identificaron a Braian Agustín García, de 26 años, domiciliado en el barrio Los Andes de Chimbas.

Posteriormente, los policías entrevistaron nuevamente al damnificado, quien manifestó su intención de radicar la denuncia formal y reconoció sin dudas al aprehendido como la persona que había observado dentro de su propiedad momentos antes.

Durante el procedimiento, el personal secuestró una gorra de color rojo y una campera negra, prendas que coincidieron con la descripción aportada por el denunciante y que quedaron incorporadas a la causa como elementos de interés para la investigación.

Tras la detención, los efectivos mantuvieron comunicación con el Sistema Acusatorio, donde intervino la cabo primero Yohana González. Luego tomó conocimiento el ayudante fiscal Emiliano Usín, quien informó que la ayudante fiscal Andrea Cerutti se comunicaría con el personal actuante. Finalmente, Cerutti puso en conocimiento de lo sucedido al fiscal de turno de la UFI Flagrancia, Fernando Bonomo, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

De esta manera, el sospechoso quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes para determinar su responsabilidad en el intento de ingreso ilegal a la vivienda ubicada en el departamento Chimbas.