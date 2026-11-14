Un joven de 18 años terminó detenido en Villa Italia, en Rawson, luego de que el propietario de una lomoteca lo sorprendiera dentro de su establecimiento mientras intentaba escapar. El procedimiento se inició a partir de una aprehensión civil y quedó bajo la intervención de la UFI Flagrancia.

El episodio ocurrió en un inmueble ubicado en calle Urquiza 224, donde funciona el comercio Amanda Lomos. Según la información policial, el dueño del lugar, de 41 años, descansaba en una de las habitaciones de su vivienda cuando escuchó ruidos provenientes del sector delantero del inmueble.

El local sufrió daños en unade sus rejas de seguridad.

Ante esa situación, se dirigió hacia el frente de la propiedad para verificar qué sucedía. En ese momento, observó a un sujeto que se encontraba en la vereda, en el exterior del local comercial. Al advertir la presencia del propietario, el desconocido comenzó a correr por calle Urquiza hacia el cardinal sur.

Sin embargo, cuando el comerciante ingresó al sector de la cocina de la lomoteca, encontró a otro hombre que intentaba escapar del interior del establecimiento. El propietario logró retenerlo antes de que pudiera abandonar el inmueble y solicitó la intervención policial.

Minutos después, efectivos de la División Comando Radioeléctrico Sur llegaron al domicilio, comisionados por el operador del CISEM, luego de recibir el aviso sobre una aprehensión civil en curso. Al arribar, los uniformados encontraron al dueño de la propiedad junto con su pareja, quienes mantenían retenido al sospechoso dentro del inmueble.

El detenido tiene 18 años y fue descubierto por el dueño de la lomoteca intentando robar.

Los efectivos identificaron al joven como Edgar Sergio Cobos De Vita, de 18 años, con domicilio en Rawson. Posteriormente, concretaron su aprehensión y dieron intervención a las autoridades judiciales correspondientes.

El procedimiento estuvo a cargo del cabo Nahuel Gómez y el cabo Jonathan Guevara, quienes se movilizaron en el móvil H-93 de la División Comando Sur. La actuación quedó registrada bajo el legajo 27/26 y fue recibida por la Comisaría 24ª, con intervención del oficial ayudante Emiliano Grezzi.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, el sistema acusatorio dispuso la intervención de la UFI Flagrancia. Hasta el domicilio se presentó el ayudante fiscal Oscar Oropel, quien dio inicio al procedimiento judicial.

La causa quedó caratulada como robo agravado en grado de tentativa. La investigación deberá establecer las circunstancias en las que se produjo el ingreso al sector comercial y determinar la participación del joven detenido.