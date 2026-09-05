Un joven de 22 años fue detenido durante un procedimiento realizado por efectivos de Motorizada N°1, luego de ser observado mientras circulaba de manera imprudente en una motocicleta por inmediaciones de avenida Benavidez y calle Mendoza. Durante la intervención, los policías encontraron en su poder un envoltorio con una sustancia blanca que posteriormente dio positivo para cocaína.

El procedimiento se inició mientras los efectivos realizaban recorridas de prevención y seguridad por avenida Benavidez y calle Mendoza. En ese momento observaron a un motociclista que circulaba a bordo de una moto de 110 centímetros cúbicos y que, según el informe policial, se desplazaba por el medio de la calzada y realizaba maniobras peligrosas que lo llevaban a atravesarse frente a otros vehículos.

Ante esta situación, los uniformados intentaron entrevistarlo. Sin embargo, al advertir la presencia policial, el motociclista emprendió la fuga. Los efectivos iniciaron un seguimiento y lograron alcanzarlo y aprehenderlo en la intersección de calle Benavidez y Tucumán.

Una vez reducido, los policías realizaron un palpado de seguridad y encontraron en el bolsillo derecho del pantalón del sospechoso un envoltorio transparente que contenía un polvo blanco. Ante la posibilidad de que se tratara de una sustancia prohibida, el joven fue trasladado hasta la sede de la Comisaría 2ª, donde se solicitó la intervención de personal especializado de Drogas Ilegales.

Minutos después arribó al lugar el móvil RL 74, a cargo del sargento ayudante Daniel Vázquez, acompañado por el agente Aballay. Los efectivos realizaron una prueba de campo sobre la sustancia secuestrada y determinaron que se trataba de cocaína.

Según el procedimiento policial, el estupefaciente alcanzó un peso de 26 gramos. A partir de ese resultado, el joven, identificado como Luciano Matías Montivero, de 22 años, quedó vinculado a una investigación de competencia federal.

Además, el joven quedó relacionado con un expediente contravencional por presuntas infracciones a los artículos 98, 108, 109, 113, 117 y 118 de la Ley 941-R.

En paralelo, el procedimiento derivó en una segunda actuación por la motocicleta en la que se movilizaba el sospechoso. Se trata de una Yamaha de 110 centímetros cúbicos, dominio 946-JPA, que fue retirada de circulación mediante el acta de infracción N.º 00009164 y trasladada al depósito de la Comisaría 2ª.

El expediente contravencional quedó asentado bajo el número 3384/26 y contó con la intervención del Primer Juzgado de Faltas. El procedimiento fue recibido en la dependencia policial por el oficial inspector Germán Cortés.