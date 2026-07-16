Un sujeto de 35 años quedó detenido durante la madrugada de este jueves en el departamento Chimbas, luego de ser señalado como el autor del robo de un teléfono celular. El sospechoso intentó escapar al advertir la presencia policial y se ocultó en una vivienda, donde finalmente fue encontrado por efectivos de la Comisaría 17ª con el aparato sustraído entre sus pertenencias.

El procedimiento ocurrió alrededor de la 1.10 en la intersección de calles Tucumán y Patagonia, cuando el cabo Alejandro Díaz y el agente Exequiel Ríos, que patrullaban la zona a bordo del móvil H-11, observaron a dos hombres sobre la calzada. Uno de ellos permanecía tendido en el suelo, mientras que el otro estaba sobre él. Al notar la presencia de los uniformados, este último escapó hacia el norte e ingresó rápidamente a una vivienda ubicada en las inmediaciones.

Los efectivos asistieron primero al hombre que había quedado en la calle. El damnificado relató que había sido víctima de un hecho delictivo y aseguró que el sujeto que acababa de huir le había sustraído un teléfono celular marca TCL, de color azul.

El telefon celular marca TCL fue encontrado en un bolsillo del detenido.

Con esa información, los policías se dirigieron hasta la vivienda donde el sospechoso buscó refugio. Allí fueron recibidos por la propietaria, quien manifestó haber escuchado el ingreso de una persona sin saber de quién se trataba. La mujer autorizó el ingreso del personal policial para verificar la situación.

Durante la inspección del inmueble, los uniformados localizaron al sospechoso oculto en una de las habitaciones. Tras reducirlo, realizaron un palpado preventivo de urgencia y encontraron en uno de los bolsillos de su pantalón un teléfono celular cuyas características coincidían con las aportadas por la víctima.

El teléfono fue secuestrado para sustanciar la causa y será restituído a su dueño.

El detenido se identificó como Mario Luis Palacio, de 35 años, con domicilio en el barrio Frondizi, en Capital. Luego del hallazgo del dispositivo, los efectivos dieron intervención al Sistema Acusatorio. La sargento Verónica Mercado recibió la comunicación e informó de inmediato al fiscal de Flagrancia, Mario Quiroga, quien se presentó en el lugar y ordenó el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

El acusado quedó vinculado al legajo caratulado "Robo en grado de tentativa", mientras que el teléfono celular fue secuestrado para ser restituido a su propietario una vez cumplidas las actuaciones judiciales correspondientes. Posteriormente, Palacio fue trasladado a la Comisaría 17ª, donde quedó alojado a disposición de la Justicia y fue recibido por el oficial inspector Rodrigo Becerra.

La investigación continuó bajo las directivas de la UFI Flagrancia, que avanzó con las medidas procesales para determinar las circunstancias del hecho y la responsabilidad del detenido.