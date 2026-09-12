Efectivos de la Brigada de Investigaciones Este detuvieron a JTello, de 34 años, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente del Juzgado de Ejecución Penal. El hombre era buscado por registrar incidentes en el beneficio de salidas transitorias.

Los investigadores realizaban recorridas por calle Fray Justo Santa María de Oro y Diagonal Sarmiento, en Caucete, cuando divisaron al sujeto. Según informaron, Tello era conocido en el ambiente delictivo.

Intentó escapar y fue perseguido

Al advertir la presencia policial, el hombre intentó darse a la fuga. La situación originó una persecución a pie que terminó con la aprehensión de Tello.

De esta manera, los efectivos de la Brigada de Investigaciones Este lograron concretar la detención del hombre que era requerido por la Justicia. El procedimiento continuó con las actuaciones correspondientes.

Intervino el Juzgado de Ejecución

Tras el procedimiento, los investigadores dieron intervención telefónica al secretario del Juzgado de Ejecución. Desde ese organismo se dispuso que se completaran los requisitos legales correspondientes.

Además, se ordenó que se arbitraran los medios necesarios para el traslado del detenido al Servicio Penitenciario Provincial. Así, Tello quedó a disposición de la Justicia tras ser capturado en Caucete.

El traslado al Servicio Penitenciario

La detención se produjo luego de la persecución iniciada cuando el hombre advirtió la presencia de los efectivos policiales. El pedido de captura que pesaba sobre él se encontraba vigente y había sido emitido por el Juzgado de Ejecución Penal.

Con las medidas dispuestas por el secretario del Juzgado, la Brigada Este avanzó con los requisitos legales para concretar su traslado. El hombre de 34 años quedó así bajo disposición de la autoridad judicial correspondiente.