Un joven de 22 años fue detenido durante la mañana luego de ingresar al patio trasero de una vivienda en construcción, ubicada en calle Sargento Cabral. La Policía lo interceptó cuando escapaba con un carro de hierro y distintos elementos. La intervención quedó en manos de la UFI Flagrancia.

Un procedimiento policial permitió detener a un joven de 22 años que fue señalado por ingresar a una vivienda en construcción y tratar de llevarse distintos elementos de hierro. El hecho ocurrió durante la mañana de este martes, en Capital, y terminó con la intervención de la Unidad Fiscal de Flagrancia por el delito de hurto en grado de tentativa.

De acuerdo con la información policial, alrededor de las 9.45, efectivos de la División Comando Urbano recibieron una comisión del operador de turno para dirigirse hasta una propiedad ubicada en calle Sargento Cabral al 1669, donde se había denunciado un presunto ilícito.

Según los primeros datos aportados a través del sistema Trueno Halcón, un hombre había ingresado al interior de una vivienda en construcción y escapó con un carro de hierro que contenía distintos elementos. Tras abandonar el inmueble, se dirigió por Paula Albarracín de Sarmiento hacia el norte, en dirección a calle Sargento Cabral.

Con las características físicas y de vestimenta aportadas por el operador, los uniformados iniciaron recorridas por las inmediaciones para localizar al sospechoso. La búsqueda dio resultado cuando encontraron a un hombre que coincidía con la descripción en calle Dominguito, hacia el este de Paula Albarracín de Sarmiento.

Al entrevistarlo, el sujeto se identificó como Rodrigo Alejandro Jofré, de 22 años, con domicilio en el barrio Los Toneles, en Chimbas. El joven caminaba y llevaba consigo un carro de hierro con dos ruedas. En su interior transportaba un bolsón blanco, dos varillas de hierro y una barra del mismo material.

Ante esa situación, los efectivos procedieron a su aprehensión y solicitaron colaboración de otros uniformados para avanzar con las actuaciones. Mientras tanto, parte del personal se trasladó hasta el domicilio donde se había producido el episodio para entrevistar al propietario.

En el lugar, los policías hablaron con el dueño del inmueble, de apellido Gómez, de 48 años, quien manifestó que el sospechoso había ingresado al patio trasero de su propiedad. El sector se encontraba delimitado por un cerco de alambre y un portón de hierro.

De acuerdo con el relato del damnificado, el hombre fue sorprendido cuando se encontraba dentro del inmueble, situación que le impidió concretar la sustracción de otros elementos que había en el lugar. Entre los objetos que quedaron en la propiedad se encontraban varios materiales de hierro, dos mochilas de agua y un termotanque.

La intervención policial permitió recuperar los elementos que el joven llevaba consigo y evitar que se llevara otros objetos que permanecían en el interior del domicilio.

Posteriormente, se presentó en el lugar el ayudante fiscal de turno, el doctor David Peña, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia. El joven quedó vinculado a una causa por hurto en grado de tentativa, mientras se avanzó con las actuaciones correspondientes bajo la órbita de la UFI Flagrancia.