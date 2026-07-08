Un hombre quedó detenido este martes por la tarde después de ingresar a una vivienda del departamento Rawson con intenciones de cometer un robo. El hecho ocurrió alrededor de las 17.05 en un domicilio de calle Carrascal al 2047, en jurisdicción de la Comisaría 6ª, y terminó con la intervención de personal del Comando Radioeléctrico Sur y del sistema de Flagrancia.

Según la información policial, efectivos que realizaban recorridas preventivas recibieron un aviso del operador del móvil Trueno Halcón sobre una aprehensión civil que se había producido en el lugar. Al arribar, la cabo Agostina Tivani y el agente Maximiliano Montero entrevistaron al propietario de la vivienda, Eduardo Gil Molina, de 31 años, quien relató lo sucedido.

El damnificado manifestó que se ausentó aproximadamente 15 minutos para comprar materiales de construcción y dejó en el inmueble a los albañiles que realizaban tareas de obra. Al regresar, encontró a un desconocido en el interior de la propiedad, específicamente en un pasillo que comunica la vivienda con el fondo del terreno.

El ladrón ingresó a la construcción y se alzó con la motosierra, pero no pudo escapar.

De inmediato pidió ayuda a los trabajadores, quienes actuaron rápidamente y lograron reducir al sospechoso antes de que escapara. De acuerdo con el relato incorporado al procedimiento, el sujeto llevaba en una mochila una motosierra marca Oleo-Mac modelo 941 CX, de color naranja y negro, perteneciente al propietario del inmueble.

Tras controlar la situación, los efectivos policiales formalizaron la aprehensión de Cristian Marcos Herrera, de 45 años, quien fue identificado en el lugar. Además, secuestraron la motosierra y la mochila que portaba el sospechoso, elementos que quedaron incorporados a la investigación como evidencia.

La mochila que llevaba el detnido en la cual habria intentado gurdar la motosierra que iba a robar.

Posteriormente, el personal policial mantuvo comunicación con la Unidad de Abordaje Territorial (UAT), desde donde el ayudante fiscal Sebastián Miranda informó que el ayudante fiscal Oscar Oropel se trasladaría hasta el domicilio para continuar con las actuaciones judiciales.

Una vez que el funcionario del Ministerio Público llegó al lugar, dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia por el delito de tentativa de hurto. A partir de ese momento se realizaron las diligencias correspondientes para documentar el hecho, preservar la evidencia y avanzar con la investigación.

La causa quedó en el sistema de Flagrancia, mientras la Justicia determina la situación procesal del detenido. La rápida intervención del propietario, junto con la colaboración de los albañiles y el posterior accionar policial, permitió recuperar el elemento sustraído y evitar que el sospechoso abandonara el lugar con el botín.