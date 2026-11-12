Un hombre de 44 años fue detenido este miércoles por la tarde luego de que personal del comercio El Mago, ubicado sobre Diagonal Sarmiento, en Caucete, lo sorprendiera cuando presuntamente intentaba sustraer utensilios de cocina. Efectivos de la Comisaría 9° intervinieron en el lugar y dieron inicio al procedimiento especial de Flagrancia.

El episodio ocurrió en el local comercial El Mago, un bazar situado sobre una de las principales arterias del centro caucetero. Según los primeros datos del procedimiento, el sospechoso habría intentado llevarse distintos utensilios de cocina sin abonarlos, pero la maniobra fue advertida por trabajadores del establecimiento.

Estos serían los cubiertos que el acusado intentó robar.

Ante esa situación, el personal del comercio intervino y logró retener al hombre hasta la llegada de la Policía. Los efectivos de la Comisaría 9° fueron comisionados al negocio y se encargaron de realizar las actuaciones correspondientes para concretar la detención.

El sospechoso fue identificado como Juan Miguel Agüero, de 44 años, de nacionalidad argentina, soltero y domiciliado en el barrio Ruta 20, en el departamento Caucete.

De acuerdo con la información aportada sobre el caso, el procedimiento quedó encuadrado en el sistema especial de Flagrancia, debido a las circunstancias en las que se produjo la presunta tentativa de sustracción de mercadería dentro del comercio.

Los utensilios tenían un valor de $24.999 según su precio de góndola.

La intervención policial permitió trasladar el episodio al ámbito judicial y poner al acusado a disposición de las autoridades correspondientes. La investigación deberá establecer las circunstancias del hecho y determinar la responsabilidad del sospechoso en el intento de llevarse los utensilios de cocina.